SBK | Bassani: “Voglio il podio. Presunzione? No, consapevolezza”

I test invernali sembravano non aver soddisfatto eccessivamente le aspettative, eppure i primi due round della stagione ci hanno mostrato un Axel Bassani in grande forma. Si sa, le gare raccontano spesso una storia diversa dalle prove e questo è il caso del portacolori Motocorsa, che dopo due appuntamenti è quarto in classifica, alle spalle del leader Alvaro Bautista e dei due piloti ufficiali Yamaha, Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli, secondo e terzo rispettivamente.

Bassani è dunque il migliore dei piloti indipendenti, in sei gare disputate è andato al parco chiuso come primo dei non ufficiali in ben quattro occasioni. Solo in Superpole Race a Phillip Island e in Gara 2 a Mandalika ha dovuto cedere il posto a Philipp Oettl prima e a Danilo Petrucci poi. Questi ottimi risultati lo portano ad avere 51 punti in classifica, davanti al compagno di marca Michael Ruben Rinaldi, equipaggiato ufficialmente e quinto con 4 punti di distacco. Vanta anche 7 lunghezze su Jonathan Rea.

Proprio per questo Axel sente di poter fare di più e ciò che gli è mancato nei primi due round della stagione è un podio. L’ha sfiorato, ci è andato vicino, ma non è arrivato. Nel complesso non può parlare di un avvio di campionato negativo, ma i buoni risultati si tramutano in voglia di fare sempre di più: “Nell’insieme il weekend è stato positivo, ma il mio obiettivo è arrivare sul podio. Se mi arrabbio perché arrivo quarto non sono presuntuoso, ho solo la consapevolezza di poter fare di più per poter arrivare sul podio. È questo il nostro obiettivo”.

Un Bassani relativamente soddisfatto di una quarta posizione manda un segnale chiaro e dai prossimi round vuole essere nella lotta. La Superbike avrà un mese di pausa prima del terzo appuntamento, ad Assen. Si torna in Europa per iniziare la stagione nel vecchio continente e da lì il pilota del team Motocorsa vuole ripartire per dare filo da torcere agli avversari e lottare per le prime tre posizioni. “Podio realistico? Penso che siamo molto vicini al podio, non siamo stati fortunati e abbiamo bisogno di un po’ di fortuna per il futuro. Ma penso che ad Assen o anche dopo arriveremo sul podio. Il weekend in generale è stato buono e lo è stato anche in Australia, quindi abbiamo iniziato bene. Voglio continuare così anche ad Assen per cominciare ad assaggiare il podio. Me abbiamo bisogno per conquistare punti anche per il campionato”.

Proprio la fortuna è stato un ingrediente mancante a Mandalika. La bandiera rossa ha scombinato i piani in Gara 2, dove viaggiava in seconda posizione. Inoltre, una penalità inflittagli per un contatto con Toprak Razgatlioglu ha complicato ulteriormente le cose: “Sono felice per la Superpole Race ma non per Gara 2, perché non è stata una vera gara. Abbiamo fatto 14 giri e questo non mi ha aiutato. La prima partenza era andata bene ed ero secondo. Poi ho ricevuto una penalità per una manovra su Toprak, ma non la condivido più di tanto, se ne vedono di peggiori! Ma sono le gare, non tutte possono andare bene, a volte vanno male e quella di domenica non è stata positiva”.

Una volta archiviati i round di Phillip Island e Mandalika, è tempo di ricaricare le batterie prima di tornare all’azione. Bassani avrà modo di riposarsi, ma anche di tornare in sella alla sua Ducati, perché nelle prossime settimane volerà a Barcellona per due giorni di test: “Nelle prossime settimane ho bisogno di rilassarmi perché i primi due round sono stati molto difficili. Poi continueremo a lavorare anche da casa, faremo dei test a Barcellona e vedremo cosa succede. Mi sento bene e voglio continuare a spingere”.