SBK | Bassani spiega le tre penalità e chiede scusa a Baz

Axel Bassani si trovava in top 10 durante Gara 2 del round argentino quando si è scontrato con Loris Baz alla curva 12 del secondo giro, lasciando a terra il pilota del team Bonovo BMW.

I commissari hanno ritenuto Bassani responsabile dell'incidente e gli hanno comminato una penalità di un Long Lap, ma il pilota italiano non ha scontato la sanzione entro il limite di tre giri e la sua punizione è stata raddoppiata.

Bassani non è riuscito a completare in tempo nemmeno il doppio Long Lap Penalty e alla fine è dovuto rientrare ai box per un ride-through, precipitando in 20esima posizione al traguardo.

Per il 23enne si è trattato del peggior piazzamento in gara della stagione, che ha permesso al pilota della Yamaha Andrea Locatelli di precederlo in sesta posizione nella classifica piloti.

Pur scusandosi con Baz per avergli rovinato la gara, Bassani ha spiegato che stranamente non ha mai saputo che gli erano stati inflitti i Long Lap Penalty, e solo dopo il ride-through si è reso conto che i commissari avevano preso provvedimenti contro di lui per la collisione con il francese.

"Prima di tutto, vorrei scusarmi con Loris. Non era mia intenzione farlo cadere", ha detto Bassani. "Non ho completato la prima penalità del Long Lap perché non c'era nessun messaggio sul dashboard ed ero completamente concentrato sulla mia gara.

"Non ho guardato il tabellone dei box e non ho visto che mi era stata inflitta una penalità. Altrimenti l’avrei scontata subito. Alla fine ho ricevuto una penalità di ride-through. Mi scuso con la mia squadra perché ho buttato via un buon risultato".

Baz è stato in grado di rimontare sulla sua BMW e a riprendere la gara, ma è riuscito a recuperare solo fino al 17° posto alla fine dei 21 giri, mancando il piazzamento a punti per poco meno di cinque secondi.

È stata la triste conclusione di quello che è stato il suo weekend più difficile della stagione, con il 29enne che ha ottenuto solo un nono posto nella Superpole.



Axel Bassani, Motocorsa Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Baz era visibilmente frustrato dopo l'incidente con Bassani e ha postato una foto su Instagram in cui mostrava il suo dito medio, con la didascalia "la sensazione di oggi".

In seguito, Baz ha commentato il suo fine settimana: "Tutte le BMW hanno faticato qui e credo che non fosse la pista più facile per noi, ma credo di aver guidato abbastanza bene per tutto il weekend.

"Nella seconda gara sono partito molto bene, ero nei primi cinque e poi ho cercato di guidare dolcemente e di non consumare le gomme.

"Bassani mi ha fatto fuori, quindi è finita lì. Sono ripartito e sono arrivato 17°, purtroppo senza punti.

"Venire in Argentina e fare tutto questo viaggio per un punto nella Superpole non è una grande ricompensa, ma come squadra abbiamo fatto un ottimo lavoro, non abbiamo mai mollato per tutto il weekend".