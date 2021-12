SBK | Bassani rinnova con Ducati Motocorsa per il 2022

È stato la rivelazione della stagione 2021 e nel 2022 punta confermarsi: Axel Bassani ha ufficializzato il rinnovo con il team Motocorsa, con cui ha disputato il suo primo anno in Supebrike e continuerà anche il prossimo anno. Il giovane talento italiano avrà a disposizione ancora una volta la Ducati Panigale V4R con cui ha esordito nella massima categoria delle derivate di serie conquistando anche il suo primo podio a Barcellona, in Gara 1.

La notizia del rinnovo era nell’aria già da tempo e tutto era indirizzato verso il proseguimento della collaborazione. Tuttavia, l’ufficialità è arrivata solo ora, quando sia Bassani sia Motocorsa hanno già iniziato a lavorare in vista del 2022. Per Axel Bassani è il primo rinnovo e potrà dunque avere per la prima volta una continuità nel lavoro, in un team che si appoggia a Ducati e che vede in lui il futuro, come già dimostrato durante la stagione che si è conclusa appena due mesi fa.

“Sono molto felice del rinnovo e di poter continuare a lavorare con il team Motocorsa Racing, con cui mi sono trovato molto bene – afferma Bassani – Penso che sia molto positivo per il nostro percorso di crescita; abbiamo già iniziato a lavorare per il 2022 e spero di confermare e migliorare i risultati della scorsa stagione. Un ringraziamento speciale va ai miei sponsor, che mi hanno permesso di realizzare il mio sogno, ai miei fan che mi seguono da casa e alla mia famiglia”.

Lorenzo Mauri, team principal Motocorsa Racing, dichiara: “Sono felice della conferma di Bassani per il 2022, con cui collaboreremo per provare a replicare i risultati ottenuti la scorsa stagione. Sono ottimista perché ci presenteremo all’inizio della nuova stagione con un buon bagaglio di esperienza e non più come un team di rookie. Stiamo già lavorando nella nostra fabbrica a Lurago d’Erba, in Italia, per essere pronti per un campionato che si preannuncia di un livello di competitività ancora più alto. Non vediamo l’ora di tornare in pista!”.