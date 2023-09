SBK | Bassani lascia Motocorsa a fine 2023. Va in Kakwasaki?

Le voci si rincorrevano da un po’ di tempo e ora arriva la conferma ufficiale: Axel Bassani lascia il team Motocorsa alla fine di questa stagione. Il mercato piloti Superbike è un vortice e quest’anno si è rivelato più ricco che mai in termini di cambiamenti e questo, in ordine cronologico, è solo l’ultimo dei tanti. Dopo tre stagioni insieme, è arrivato il momento di separare le strade di Bassani e Motocorsa, che si dicono addio.

Il pilota veneto ha debuttato in Superbike proprio con la squadra di Lorenzo Mauri nel 2021, chiudendo la sua prima stagione in top 10. Axel ha mostrato una crescita sempre costante durante questi tre anni, in cui si è tolto diverse soddisfazioni. Solo la vittoria manca ancora all’appello, ha sfiorato il successo in diverse occasioni ma senza riuscirci. Tuttavia avrà ancora quest’ultima parte di stagione per provare a lasciare Motocorsa con un sapore ancora più dolce.

Inizia ora un nuovo capitolo della carriera di Bassani, che sembra proiettato verso il team Kawasaki. Annunciato l’addio di Jonathan Rea, che correrà con Yamaha il prossimo anno, sono sempre più insistenti le voci che danno proprio Axel pronto a sostituire il sei volte iridato nel team factory. Si tratterebbe di un grande salto per l’italiano, che per la prima volta occuperebbe un posto nel team ufficiale. Tuttavia, ancora non c’è nulla di certo e il mercato continua a essere in grande fermento.

Bassani lascia così la sella libera, che può essere ambita a diversi piloti. Si tratta di una Ducati, la moto che in questo momento sembra in assoluto la migliore della griglia. Per questo, Lorenzo Mauri, team manager Motocorsa, in occasione del round di Portimao ha rivelato di avere già diversi contendenti: “Per il 2024, molti piloti hanno bussato alla nostra porta e la scelta è molto difficile. In questi mesi siamo passati da dieci a due possibili piloti”.

Axel Bassani, Motocorsa Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ci sarà dunque una vera e propria selezione per scegliere colui che sarà il successore di Bassani in sella alla Panigale V4R: “Ci sono due piloti non italiani e probabilmente faremo una giornata di test con ognuno di loro per capire le loro sensazioni e il loro metodo di lavoro. Sono giovani, entrambe le sfide sono diverse, io credo in entrambe le sfide e ora c'è una situazione di 50%-50%. Non posso fare nomi. Ci sono due nomi e li avremo per un test a Jerez. Entrambi sono già piloti Superbike, voglio capire le loro sensazioni in un giorno di test. Il test sarà fondamentale per decidere chi sarà il nostro pilota, per capire come si trova nel team e con la moto”, prosegue Mauri.

Axel Bassani commenta così la decisione presa sul suo futuro: "È stata una decisione molto dolorosa lasciare Motocorsa, che per me era come una famiglia, ma era giusto provare questa esperienza. Vorrei ringraziare tutti, assolutamente tutti quelli del team che hanno collaborato con me in questa esperienza professionale. Un ringraziamento particolare, che faccio davvero con il cuore, va a Lorenzo Mauri che ha creduto in me fin dal primo secondo e grazie al suo intuito siamo riusciti a portare la squadra nella posizione in cui si trova attualmente. Tutta la famiglia Motocorsa Racing rimarrà sempre parte del mio cuore".

Anche la squadra spende parole per il suo pilota, che ha regalato tante soddisfazioni in questi anni: “Tutto il team di Motocorsa Racing e tutti gli sponsor vogliono ringraziare il nostro alfiere per gli splendidi anni trascorsi insieme e per i risultati ottenuti. Il nostro obiettivo per la stagione 2023 rimane quello di ripetere il successo ottenuto nel 2022 con la conquista del titolo di Miglior Indipendente. Tutta la famiglia Motocorsa ringrazia Axel per la dedizione e la professionalità nel lavoro svolto in questi tre anni di reciproche soddisfazioni. È con tutto il cuore che gli auguriamo un futuro pieno di successi. Rimarrà comunque parte della nostra famiglia e un pezzo del nostro cuore va con lui".