SBK | Barcellona: Lecuona svetta nelle libere sulla pista di casa

Siamo arrivati ormai al giro di boa di questa stagione Superbike che è davvero entusiasmante: la lotta mondiale è intensa e si rinnova questo fine settimana a Barcellona, dove va in scena l’ottavo round di un campionato apertissimo. Pronti, via, il venerdì di libere segna l’inizio del weekend e a farla da padrone è un pilota di casa. No, non stiamo parlando di Alvaro Bautista, perché questo nuovo appuntamento ci riserva già una sorpresa.

È Iker Lecuona a balzare al comando della classifica combinata dei tempi, dopo un gran giro messo a segno nella prima sessione. Il pilota Honda ha fermato il cronometro sull’1’41”396, complice anche la gomma nuova che gli ha permesso di sbaragliare la concorrenza. Nel turno pomeridiano non è andato oltre la 12esima piazza, ma il crono della mattina è bastato per poter relegare la concorrenza al ruolo di inseguitori.

Fresco di annuncio di rinnovo, Michael Ruben Rinaldi si è presentato a Barcellona rinvigorito e conclude così la prima giornata in seconda posizione nella combinata. Il romagnolo, che fino a due settimane fa aveva un futuro incerto, ha affrontato le curve del Montmelo con una serenità ritrovata e si è portato a ridosso della vetta, pur pagando mezzo secondo da Lecuona. Lo spagnolo ha infatti rifilato un distacco importante ai rivali, il primo dei quali è proprio Rinaldi.

L’alfiere Aruba.it Racing – Ducati apre il suo weekend in grande spolvero e si mostra anche un ottimo alleato per il proprio compagno di squadra in ottica campionato. Il resto del fine settimana ci darà ulteriori risposte, ma l’avvio di questo round è decisamente positivo per Rinaldi, che precede Alvaro Bautista. Il leader del mondiale è quarto nelle FP1 ma svetta nella sessione pomeridiana, pur non migliorando il tempo del connazionale della Honda. Ciò è anche dovuto alle gocce di pioggia che hanno iniziato a cadere sulla pista a pochissimi minuti dal termine delle FP2 e che hanno impedito a tutti di migliorare. Il pilota di Talavera de la Reina conclude così il venerdì in quarta posizione, a poco più di sei decimi da Lecuona.

Tra i due portacolori ufficiali Ducati si inserisce Toprak Razgatlioglu. Il campione in carica arriva a Barcellona forte del grande recupero in classifica dopo un avvio di stagione difficile e continua a farsi minaccioso. Secondo in campionato, il turco è determinato a proseguire su questa linea positiva e si porta in terza posizione nella combinata del venerdì. Anche nel suo caso il distacco è di oltre mezzo secondo dalla vetta, con il crono di Lecuona dimostratosi inavvicinabile anche dal pilota Yamaha, autore di due vittorie a Magny-Cours nell’ultimo round disputato.

Inizia con il piede giusto anche il weekend di Andrea Locatelli, che nelle difficoltà di questa stagione riesce a risalire la china a Barcellona e chiude il venerdì con il sesto tempo. Il bergamasco, così come Rinaldi, si può mostrare un grande alleato in ottica weekend e campionato, se le condizioni dovessero rimanere queste. Chi invece appare più opaca è la coppia Kawasaki. Jonathan Rea non va oltre il quinto crono al termine della prima giornata a Barcellona e accusa un ritardo di ben sette decimi. Non va meglio al suo compagno di squadra Alex Lowes, settimo e molto attardato, con ben più di nove decimi di distacco dalla vetta.

Con Lowes si conclude il plotone di piloti ufficiali, che blindano la top 7. Garrett Gerloff non riesce a inserirsi e conclude le due sessioni di libere in ottava posizione. Il texano, che arriva a Barcellona dopo aver annunciato il suo passaggio in BMW dal prossimo anno (qui l’intervista), non va oltre l’ottavo tempo pur essendo il migliore dei piloti indipendenti. A chiudere la top 10 troviamo Eugene Laverty, che proprio l’anno prossimo verrà sostituito da Gerloff, in nona posizione, mentre Xavi Vierge è decimo con l’altra Honda ufficiale.

Venerdì difficile per Axel Bassani, che non va oltre la 15esima posizione nella combinata. Sul tracciato dove lo scorso anno ha conquistato il suo primo podio, il portacolori Motocorsa accusa qualche difficoltà, così come il suo connazionale Luca Bernardi (il suo posto in Barni è conteso proprio da Bassani), che è solo 22°. Dietro di sé ha solamente Michael van der Mark, ultimo con la BMW ufficiale. In difficoltà anche Scott Redding, che non riesce ad agguantare la top 10 e, dopo il bel risultato di Magny-Cours, arranca in 11esima posizione.