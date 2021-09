SBK, Barcellona: ancora Razgatlioglu nella FP3, Rea ottavo

Il sabato mattina del round di Barcellona inizia, come di consueto, con la terza sessione di prove libere della Superbike, già entrata nel vivo della lotta. In quest’ultimo turno che precede la Superpolem è Toprak Razgatlioglu a firmare il miglior crono, al termine delle FP3 che vedono i primi quattordici piloti racchiusi in meno di un secondo.

In questa lotta così serrata, è Yamaha a fare la voce grossa, con il leader del mondiale che precede un rinvigorito Garrett Gerloff. Il turco ferma il cronometro sull’1’41”781 e riesce a diventare irraggiungibile per lo statunitense del team GRT, che si era portato in testa ma al termine della sessione perde la leadership per soli 37 millesimi.

Quella che al termine delle FP3 è una doppietta, sarebbe stata una tripletta fino a pochi minuti dal termine: Andrea Locatelli infatti, fresco di annuncio di rinnovo per altri due anni con Yamaha, porta la sua R1 in terza posizione, salvo poi scalare fino in quinta allo sventolare della bandiera a scacchi. Il bergamasco comunque accusa un ritardo di soli 192 millesimi dal compagno di squadra e leader della classifica dei tempi.

La tripletta Yamaha viene interrotta dalle due Ducati, che nelle fasi finali si inseriscono fra Gerloff e Locatelli. I due portacolori Aruba.it Racing – Ducati volano in questa terza sessione di prove libere e si portano in terza e quarta posizione. È Scott Redding il primo dei piloti dotati della Panigale V4R, che chiude con il terzo crono a solamente 51 millesimi da Razgatlioglu. Il britannico precede Michael Ruben Rinaldi, che nel turno mattutino si ferma in quarta posizione a poco più di un decimo dalla vetta.

Chi invece inizia in salita il sabato catalano è la Kawasaki. Sulla pista di casa del team, Alex Lowes precede Jonathan Rea e i due si trovano a inseguire. Paura per Lowes a metà turno, un contatto con Christophe Ponsson lo porta quasi a cadere, il francese si scusa ma il portacolori Kawasaki rientra al box e verifica le condizioni della mano, ma fortunatamente nessuno riporta conseguenze. Lowes chiude così con il settimo tempo e precede il compagno di squadra.

Jonathan Rea non va oltre l’ottavo tempo al termine della terza e ultima sessione di prove libere, strano vederlo così indietro. Tuttavia, già dal venerdì pomeriggio aveva accusato qualche problema, che punta a risolvere in vista della Superpole. Il pilota Kawasaki però riesce a contenere il distacco e paga 389 millesimi dal leader e diretto rivale in classifica.

I due piloti Kawasaki restano alle spalle di un ottimo Tom Sykes, che anche nella terza sessione di prove libere si conferma efficace sul giro secco e porta la sua BMW in sesta posizione. Chiudono la top 10 Michael van der Mark, nono con l’altra M 1000 RR, e Leon Haslam, decimo e primo dei piloti Honda. Sul tracciato di casa arranca maggiormente Alvaro Bautista, solo 12esimo con l’altra CBR 1000RR- R. Lo spagnolo si inserisce fra le due Ducati di Chaz Davies e Axel Bassani, 11esimo e 13esimo rispettivamente. Più indietro Samuele Cavalieri, 18esimo con la Panigale V4R del team Barni.