SBK | Axel Bassani e Motocorsa: la storia continua anche nel 2023

Il mondiale Superbike riserva sempre colpi di scena e sorprese, e il round di Portimao non fa eccezione. Il team Motocorsa ha infatti annunciato le novità della prossima stagione in occasione della consueta conferenza stampa dei piloti. Un modo particolare di comunicare i piani dell'anno che verrà, anche se poi non si tratta di una vera e propria novità.

Sarà ancora Axel Bassani a vestire i colori del team Motocorsa, una storia iniziata lo scorso anno e che prosegue anche nel 2023. Il giovane pilota italiano si è già tolto diverse soddisfazioni nel mondiale Superbike con la squadra satellite Ducati, conquistando dei podi e lottando con i grandi favoriti al titolo.

I tasselli del mercato stanno andando tutti al proprio posto e la griglia del 2023 si sta delineando sempre di più. Bassani non nasconde di aver ricevuto diverse proposte per la prossima stagione, ma ha scelto la continuità del progetto e anche il prossimo anno potrà contare sul supporto di Borgo Panigale per lottare in sella alla quattro cilindri.

Axel Bassani, Motocorsa Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Axel Bassani è estremamente soddisfatto di restare in Motocorsa e continuare a crescere: "Sono convinto di aver fatto la scelta giusta nell’aver rinnovato il contratto per la stagione 2023 con il Team Motocorsa. Effettivamente ho avuto più contatti per correre diversi team ma alla fine ho deciso di prediligere la continuità e in questa fase di mia crescita professionale credo che il team Motocorsa garantirmi il massimo in fatto di professionalità e disponibilità in un clima familiare. Ringrazio Lorenzo Mauri, che ha sempre creduto in me, e apprezzo gli sforzi compiuti per mettermi in condizione di avere sempre una moto competitiva".

Gli fa eco Lorenzo Mauri, team manager Motocorsa, che esprime la propria soddisfazione: “Sono veramente soddisfatto di poter continuare questo percorso di crescita insieme ad Axel con il quale si è creato un ottimo feeling dentro e fuori la pista. Ringrazio Axel che, nonostante tutte le possibilità di accasarsi in un team factory, ha scelto di rinnovare un altro anno con noi. Grazie".