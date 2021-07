SBK, Assen: Superpole di Rea su Razgatlioglu, Redding terzo

Nel momento decisivo, Jonathan Rea c’è sempre: il pilota Kawasaki si accoda nelle libere, ma dà la zampata in Superpole. Il campione in carica conquista la partenza al palo del round di Assen, si tratta della quinta pole consecutiva, la sua miglior striscia di risultati in Superbike. In prima fila però vedremo i tre contendenti al titolo, con Toprak Razgatlioglu secondo e Scott Redding terzo.

1’33”842 è stato l’imbattibile crono di Rea, che gli ha garantito la Superpole odierna. Il portacolori Kawasaki infligge solo 186 millesimi su un Toprak Razgatlioglu che mette in mostra ancora una volta il suo talento. Scivolato nei primi minuti mentre cercava il tempo, rientrando ai box con la moto rovinata. Il grande lavoro dei meccanici gli ha permesso di tornare in pista giusto in tempo per far segnare il suo giro. Il leader del mondiale, con un tempo stratosferico, porta così la sua Yamaha in seconda posizione.

Chiude la prima fila Scott Redidng, che conferma l’ottimo stato di forma e si piazza in terza posizione. Il pilota Ducati aveva anche dominato nelle prime fasi, salvo poi doversi piegare al campione del mondo in carica, che gli infligge un gap di poco più di due decimi. La Panigale V4R si mostra competitiva e nel finale si porta davanti anche con Michael Ruben Rinaldi, che apre la seconda fila e chiude la sua qualifica in quarta posizione.

In una Superpole costellata da cadute, riesce a spuntarla Alex Lowes, che invece scatterà dalla quinta casella e precede la prima BMW sulla griglia, che stavolta non è quella di Tom Sykes. È Jonas Folger a ottenere la prestazione migliore, portandosi in sesta piazza pur pagando quasi mezzo secondo dalla vetta. Qualifica da dimenticare per Tom Sykes invece, competitivo nelle libere ma costretto a fermarsi per un problema tecnico e senza un tempo cronometrato. L’inglese scatterà dal fondo della griglia insieme a Garrett Gerloff, anche lui senza crono a causa di una caduta a inizio turno.

L’altro alfiere BMW, Michael van der Mark, riesce a riscattarsi dalla brutta terza sessione di libere e agguanta la top 10 con la nona posizione. Sulla pista di casa, l’olandese resta alle spalle di Andrea Locatelli, settimo con la Yamaha ufficiale, e Leon Haslam, ottavo e primo dei piloti Honda. A chiudere il gruppo dei primi dieci troviamo l’altra Fireblade di Alvaro Bautista. Superpole complessa per Chaz Davies, davanti nele libere ma solo 13esimo al termine della qualifica.