SBK | Assen, SSP Race: Bautista regola Bulega nell’1-2 Ducati

Sotto il sole freddo di Assen, Alvaro Bautista ruggisce ancora e torna a vincere. Nella domenica olandese, la Superpole Race apre la giornata di gare, che ora porta la firma del campione del mondo in carica. Il portacolori Aruba.it Racing – Ducati beffa nel finale il compagno di squadra Nicolò Bulega, dominatore dal semaforo ma poi secondo nell’-12 Ducati.

Con il successo in Superpole Race, Bautista firma la sua 61esima vittoria dopo una splendida gara in rimonta, iniziata in difficoltà e poi conclusa con un grande recupero. A fare la differenza nei primi giri era stato invece il rookie e leader del campionato, che ha preso il comando sin da subito mettendo tra sé e gli inseguitori un buon margine. Questo è stato favorito anche dalla lotta alle sue spalle, che ha visto protagonisti Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Alex Lowes, che andavano a caccia di Remy Gardner, saldamente in terza posizione.

Nessuno però aveva fatto i conti con Bautista, che negli ultimi giri ha messo a segno una serie di sorpassi incredibili che l’hanno portato a disfarsi subito del trio in lotta per il podio: con i due Ducati in prima e seconda posizione, a combattere per l’ultima posizione del podio sono stati il portacolori Yamaha, il suo ex compagno di squadra Kawasaki e il turco della BMW, apparso decisamente più in difficoltà.

A spuntarla sembrava inizialmente Remy Gardner, migliore degli indipendenti e terzo, salvo poi perdere il podio proprio all’ultima chicane, beffato da Alex Lowes. Il britannico della Kawasaki ha chiuso così in terza posizione davanti all’australiano del team GRT, che è stato il primo pilota Yamaha al traguardo. Quinta posizione per Jonathan Rea, che ha preceduto Andrea Locatelli, sesto nel finale dopo un grande sorpasso su Sam Lowes, settimo con la Ducati del team Marc VDS.

Toprak Razgatlioglu è stato fermato da alcuni problemi sulla sua BMW e non è riuscito a concretizzare le grandi battaglie, tagliando il traguardo solo in nona posizione, alle spalle del compagno di squadra Michael van der Mark, ottavo. A chiudere la top 10 troviamo Scott Redding, che precede il vicino di box Garrett Gerloff, 11° con l’altra Bonovo.

Xavi Vierge, unico pilota HRC in pista perché Iker Lecuona si è infortunato al ginocchio nelle FP3 di ieri, ha tagliato il traguardo in 12esima posizione, precedendo Axel Bassani, 13° con la Kawasaki ufficiale. Gara complicata per Dominique Aegerter, 14° davanti a un Andrea Iannone estremamente in difficoltà e solo 15°. Ancora più dura la Superpole Race di Michael Ruben Rinaldi, quarto al primo giro, ma solo 16° alla bandiera a scacchi. Dopo la vittoria di ieri in Gara 1, Nicholas Spinelli non è andato oltre la 18esima posizione, alle spalle di Tarran Mackenzie. Chiudono il gruppo Philipp Oettl e Bradlet Ray, 19° e 20° rispettivamente. Out Adam Norrodin e Tito Rabat.