SBK, Assen, Libere 2: ruggito di Rea davanti a Gerloff

Il cielo plumbeo ha accolto i piloti della Superbike, che sono scesi in pista per la seconda sessione di prove libere sul circuito di Assen. Nei primi minuti hanno spinto tutti per trovare un buon crono in caso di pioggia, ma il sole ha iniziato a fare capolino, consentendo lo svolgimento regolare della sessione. Questo turno pomeridiano porta la firma di Jonathan Rea, che torna a dettare legge davanti a un ottimo Garrett Gerloff.

Il campione del mondo in carica ferma il cronometro sull’1’34”391 nonostante un gran rischio preso durante il turno con un’imbarcata salvata magistralmente, e ha abbassato il tempo della mattina imponendo il proprio ritmo. Si deve accodare Garrett Gerloff, che però resta a 121 millesimi dalla vetta e riesce ad essere la miglior Yamaha del pomeriggio.

Lo statunitense in questa seconda sessione appare decisamente più efficace del compagno di marca e leader del mondiale: Toprak Razgatlioglu non va oltre il quinto tempo anche in questa sessione, pagando 364 millesimi dal diretto rivale in classifica. Lo precedono un sorprendente Alvaro Bautista e Tom Sykes. Lo spagnolo, che qui ad Assen aveva dominato nel 2019 con la Ducati, vola nella seconda sessione odierna e si ferma in terza posizione, a tre decimi e mezzo da Rea. Il pilota Honda precede il britannico, che si conferma in forma ancora una volta e si piazza in quarta posizione.

Mostra un ottimo stato di forma anche Lucas Mahias, che resta alle spalle di Razgatlioglu ma riesce comunque ad agguantare un sesto posto diventando di fatto il secondo pilota Kawasaki anche nel secondo turno di libere. Il francese riesce ad essere efficace nonostante una scivolata ad inizio turno che però non sembra averlo penalizzato troppo. Dietro di lui troviamo la coppia di Ducati ufficiali, che sono rimaste più attardate nel pomeriggio olandese.

Per trovare la prima Panigale V4R infatti dobbiamo scorrere fino alla settima posizione, dove si posizione Scott Redding. L’inglese, dominatore della prima sessione, paga poco più di mezzo secondo dalla vetta e precede di 41 millesimi il suo compagno di squadra. Michael Ruben Rinaldi archivia il secondo turno di libere con l’ottavo crono, anche lui a cinque decimi dal leader. A chiudere la top 10 troviamo Alex Lowes, anche lui un po’ in difficoltà in questo venerdì di Assen e solo nono, e Michael van der Mark, decimo davanti al suo pubblico.

Turno difficile per Leon Haslam, che si era mostrato efficace nel primo turno salvo poi rimanere attardato nel pomeriggio, chiudendo in 11esima posizione. Stessa sorte per Chaz Davies, che si era fatto vedere in ottima forma questa mattina, ma nelle FP2 non va oltre il 14esimo crono.