SBK | Arrivano le concessioni sui test in stile MotoGP

La novità è stata annunciata tra le decisioni dell'ultimo incontro della Superbike Commission, anche se non è stato specificato ancora quante saranno le giornate di test extra e neppure quali siano i termini per ottenere queste concessioni. Il comunicato fa solo riferimento ad un sistema a punti, che quindi potrebbe essere simile a quello della MotoGP.

Honda e BMW sono i costruttori che hanno più chance di poter beneficiare di questa nuova regola, visto che sono sempre rimaste distanti dal riuscire a "copiare" le prestazioni di Ducati, Kawasaki e Yamaha da quando hanno fatto il loro ritorno sulla scena delle derivate di serie.

Honda ha chiuso all'ultimo posto nella classifica costruttori nel 2021, pur avendo ottenuto un paio di podi con Alvaro Bautista. La BMW l'ha preceduta, riuscendo a tornare alla vittoria con Michael van der Mark a Portimao. Un successo però arrivato nella Superpole Race, per di più sul bagnato.

Secondo le regole attuali, tutti i costruttori sono autorizzati a completare un massimo di 10 giorni di test privati durante l'anno, oltre al test ufficiale Dorna prima dell'inizio della stagione.

La Superbike ha introdotto un sistema di concessioni nel 2018, ma queste riguardavano solo lo sviluppo del motore ed il regime di rotazione. L'inclusione dei test è una novità che va appunto in direzione della MotoGP.

Nella classe regina delle due ruote, per esempio, si ritiene che il sistema di concessioni abbia svolto un ruolo fondamentale nell'aiutare la KTM a diventare una moto vincente nello spazio di pochissimi anni, se si considera che ha fatto il suo esordio nel 2017.

Attualmente, l'Aprilia è l'unico costruttore che può ancora approfittare delle concessioni in MotoGP e può effettuare test illimitati con i piloti titolari nel corso della stagione. Oltre ad avere la possibilità di sviluppare i motori in stagione ed avere due unità in più per completare il campionato.

Ridotti i test di mezza giornata

Quella delle concessioni legata ai test non è stata l'unica novità introdotta dalla Gran Prix Commission. Infatti sono state ridotte a quattro le mezze giornate di test per la stagione 2022. Per il 2023 invece era già stato concordato di ridurle ad appena due.