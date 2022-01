SBK | Arriva la SCQ, nuova gomma Pirelli per la Superpole Race

La nuova stagione del mondiale Superbike è alle porte, ma l’attività in pista è iniziata e il 2022 sta già entrando nel vivo. Non si fa trovare impreparato nessuno, nemmeno Pirelli, che per questo nuovo campionato ha già in mente delle novità da portare in pista per rendere le gare ancora più avvincenti. Alcuni team stanno già affilando le lame per la prossima stagione, con Kawasaki che è partita molto forte nei test di Jerez, con l’obiettivo di tornare in vetta e scalzare Yamaha e Toprak Razgatlioglu.

Proprio in occasione dei test sul tracciato andaluso, Pirelli ha fatto sapere che per il 2022 porterà una nuova gomma che potrà essere sfruttata in momento specifici del weekend: si tratta della SCQ, una mescola innovativa che è stata progettata principalmente per essere usata durante la Superpole Race. La gara sprint di 10 giri della domenica mattina avrà dunque un suo pneumatico apposito, mentre fino all’anno scorso tutti i piloti utilizzavano la SCX, che garantiva maggiori prestazioni senza pensare troppo all’usura, visto il format breve della gara.

Giorgio Barbier, Motorsport Director Pirelli, spiega: “L’aspetto su cui ci stiamo concentrando maggiormente per il 2022 riguarda quello delle gomme legate alla Superpole e alla Superpole Race. La nuova gomma prenderà il nome di SCQ e sarà semplicemente legata a questi due momenti. Questa gomma è in grado di percorrere 10 giri, come nel caso della gomma SCX due anni fa. Adesso tutti usano la SCX in tutte le condizioni, quindi abbiamo dovuto realizzare qualcosa di nuovo”.

Oltre alla nuova gomma SCQ, nuove soluzioni sono state provate già nei test di dicembre e verranno portate in pista anche nei prossimi test, in programma a Portimao fra due settimane: “Nel test di dicembre abbiamo avuto già un paio di nuove soluzioni al posteriore e un paio di nuove per questo test e a Portimao. Da qui e da Portimao ci aspettiamo di avere sufficienti informazioni per preparare qualcosa per la prima gara in programma ad Aragon, poi Assen e probabilmente anche Estoril”.

Non solo SCQ: Pirelli ha già in programma diverse novità, alcune già provate ma non approvate pienamente dai team e dai piloti che le hanno montate. Per questo, il fornitore unico di pneumatici del mondiale Superbike sta lavorando ad alcune modifiche in modo da ricevere l’ok: “La SCQ sarà la prima gomma per l'inizio della primavera in Europa, poi considereremo qualcosa per la stagione calda in estate. Quello con la SCQ al posteriore sarà il lavoro più importante per la prossima stagione, poi andremo avanti sulle anteriori, sulla scia dell'ultimo test che abbiamo svolto nel corso degli ultimi round europei dell'anno scorso. I test che abbiamo effettuato alla fine del 2021 sono andati bene, BMW ci ha riferito che non era soddisfatta del risultato e quindi abbiamo realizzato le nuove soluzioni. In questi due test ci aspettiamo di ricevere dei buoni feedback in modo da avere, per marzo, tutte queste soluzioni provate da tutti”.