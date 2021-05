SBK, Aragon: zampata di Rea, Superpole da record

La Superbike è entrata nel vivo e la caccia per la Superpole ha acceso già la lotta per il titolo. Da quest’anno la sessione di qualifica è stata accorciata passando dai consueti 25 agli ormai definiti 15 minuti, pertanto c’è meno tempo per fare strategie e si lavora quasi subito sul giro secco. A portarsi a casa la prima Superpole dell’anno con il nuovo format è Jonathan Rea, che abbatte il record della pista con lo stratosferico crono di 1’48”458.

Quando è il momento decisivo, Rea non si fa attendere e si mette tutti alle spalle, conquistando la Superpole numero 28 in carriera e piazzandosi nella posizione migliore per puntare al 100esimo successo questo pomeriggio. Il pilota Kawasaki infligge 275 millesimi al primo rivale, Scott Redding. Anche il portacolori Aruba.it Racing – Ducati scende sotto il record della pista, ma non riesce a conquistare la prima Superpole stagionale, accontentandosi della seconda casella.

Chiude la prima fila Tom Sykes, che si conferma ancora una volta uno dei piloti più efficaci sul giro secco. Il britannico porta la sua BMW in terza posizione con grande sorpresa e soddisfazione, rimanendo a 382 millesimi da Rea. Ad aprire la seconda fila troviamo Alex Lowes, che paga ben quattro decimi dal compagno di squadra, piazzandosi in quarta posizione e dimostrandosi meno efficace in qualifica rispetto a quanto visto nelle libere.

In seconda fila con Lowes troviamo Chaz Davies, quinto e primo ad andare oltre il mezzo secondo di distacco dalle vetta. Il gallese però è anche primo degli indipendenti e con la Panigale V4R del team GoEleven precede l’altro indipendente: Garrett Gerloff è sesto ed è il primo dei piloti Yamaha, decisamente più in difficoltà in questa qualifica.

In grande difficoltà è infatti Toprak Razgatlioglu, che con le temperature più in rialzo è entrato in crisi non riuscendo ad andare oltre il decimo tempo in qualifica. È attardato anche il suo compagno di squadra Andrea Locatelli: il campione in carica Supersport non va oltre il 14esimo crono alla sua prima qualifica in Superbike.

Fa fatica anche Michael Ruben Rinaldi: come il rookie, anche il neo pilota ufficiale rimane più indietro alla sua prima Superpole con il team Aruba.it Racing – Ducati. Il romagnolo chiude in nona posizione ed è il primo ad andare oltre il secondo di ritardo dal poleman Rea. Rinaldi condividerà la terza fila con i due portacolori Honda. Leon Haslam precede per la prima volta nel weekend Alvaro Bautista e i due partiranno in settima e ottava posizione rispettivamente.

In grande crisi Michael van der Mark, che al suo esordio in BMW non va oltre il 15esimo crono, pagando la mancanza di giri dopo la caduta di ieri. Questa mattina inoltre è sceso in pista tardi macinando pochi chilometri e la sua sarà una gara in salita. Deluso anche Tito Rabat, che inizia la sua avventura in Superbike con l’11esimo tempo in Superpole, un risultato comunque migliore rispetto a quanto si era visto nei test, ma che dimostra la fatica che sta facendo nell’adattamento alle derivate di serie.