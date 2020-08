SBK, Aragon, Superpole Race: Rea si impone su Redding

La domenica di gare del mondiale Superbike si apre come di consueto con la Superpole Race, che a Motorland Aragon porta la firma di Jonathan Rea. Il pilota Kawasaki si impone nei dieci giri veloci dettando il passo sin dall’inizio ed andando in fuga. Il campione in carica taglia così il traguardo con 2.6 secondi di vantaggio sugli inseguitori.

Il primo di questi è Scott Redding, che nella mattinata spagnola deve accontentarsi della seconda posizione finale, pur mantenendo il comando della classifica generale. Il pilota Ducati non riesce mai a portarsi negli scarichi del diretto rivale in campionato, ma riesce ad avere la meglio su un rinato Michael van der Mark. L’olandese inizia la domenica con il piede giusto e si fa vedere nei dieci giri di gara veloce dopo le difficoltà di Gara 1.

Van der Mark è il primo dei piloti Yamaha con il terzo posto al traguardo, riuscendo a beffare Loris Baz. Il francese del team Ten Kate è piuttosto efficace nelle prime fasi di gara, ma poi commette una serie di errori che lo fanno arretrare fino al nono posto, un risultato non soddisfacente dopo le buone prestazioni dimostrate nei primi giri, in cui ha provato anche l’attacco su Rea.

Chi invece chiude con soddisfazione la Superpole Race è Alvaro Bautista. Lo spagnolo si riscatta dopo la caduta in Gara 1 e passa sotto la bandiera a scacchi in quarta posizione, al termine di una gara solida che mostra anche quanto Honda stia crescendo. HRC infatti vanta entrambi i piloti in top 10, grazie al decimo posto di Leon Haslam, più opaco rispetto al compagno di squadra.

Bautista precede al traguardo Chaz Davies. Il gallese, scattato dal centro del gruppo, fatica nelle fasi iniziali ma si rende autore di un buon recupero che lo porta a lottare per le posizioni ai piedi del podio. Nel finale deve accontentarsi della quinta posizione, che però gli garantisce una partenza dalla seconda fila in Gara 2. Alle spalle del pilota Ducati troviamo Alex Lowes. L’alfiere Kawasaki è efficace all’inizio ma perde terreno con il passare dei giri. Al traguardo è sesto, risultato comunque migliore di Gara 1, in cui si è reso protagonista di una brutta caduta, fortunatamente senza conseguenze.

Prestazione molto opaca per Toprak Razgatlioglu, che continua a faticare moltissimo nel weekend di Aragon e non va oltre la settima posizione finale. Il turco precede Michael Ruben Rinaldi, ottavo. L’italiano del team Go Eleven è comunque autore di ottimi tempi e fa segnare giri veloci anche negli ultimi giri di gara.

Sono più attardati i connazionali di Rinaldi: Federico Caricasulo è 11esimo, mentre bisogna scorrere la classifica fino alla 17esima posizione per trovare Marco Melandri. Ancora una volta è Lorenzo Gabellini a chiudere il gruppo, con il 22esimo posto. Da segnalare l’incidente avvenuto fra Tom Sykes e Leandro Mercado al primo giro. Il pilota BMW va largo dopo un contatto con Tom Sykes e rientra in pista alla Curva 9, colpendo la moto dell’argentino, che finisce a terra e conclude la sua gara nella ghiaia. L’inglese invece prosegue, ma taglia il traguardo in 15esima posizione ed è sotto investigazione.