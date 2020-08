SBK, Aragon: Superpole da record per Rea, terzo Redding

Il quarto round della stagione inizia ad entrare nel vivo e la griglia di partenza è delineata in vista di Gara 1, in programma questo pomeriggio. Sul tracciato di Motorland Aragon, i piloti della Superbike sono scesi in pista per disputare la qualifica che ha assegnato la Superpole a Jonathan Rea. Il campione in carica, che già nel terzo turno di libere si era candidato come uno dei favoriti, si è dimostrato in ottima forma e conquista così la sua prima partenza al palo su questo tracciato.

Il pilota Kawasaki firma un 1’48”860 e batte il record della pista, un risultato eccellente che lascia ben sperare in vista della gara. Ma Rea dovrà guardarsi le spalle dagli avversari che lo accompagnano in prima fila: Loris Baz ottiene il secondo tempo a soli 171 millesimi. Yamaha torna ad essere efficace in questo sabato mattina e lo fa con l’alfiere Ten Kate, ma torna a farsi vedere anche Ducati. In terza posizione c’è infatti Scott Redding, più attardato nelle libere ma veloce in qualifica. Il rookie della Superbike paga tre decimi dal diretto rivale in classifica, ma è pronto a dare battaglia in gara.

Apre la seconda fila Alex Lowes, che resta a quasi quattro decimi dal compagno di squadra. Il pilota Kawasaki precede un ottimo Michael Ruben Rinaldi, quinto con la Ducati del team Go Eleven. Ancora un buon risultato per l’italiano, che accusa un ritardi di 396 millesimi dalla vetta. Alle sue spalle troviamo la Honda di Leon Haslam, con l’inglese che si porta per 45 millesimi davanti al vicino di box.

Grande prestazione anche per Alvaro Bautista, che nel finale trova un buon giro e chiude in settima posizione. Lo spagnolo, qui vincitore lo scorso anno di tutte e tre le gare, avrebbe potuto ricucire qualche altro decimo nell’ultimo giro cronometrato se non avesse incontrato traffico, ma si ferma a sei decimi da Rea. In terza fila con il pilota Honda troviamo la prima Yamaha ufficiale, quella di Michael van der Mark, ottavo. Chaz Davies invece non riesce ad essere efficace su una pista storicamente favorevole e scatterà dalla nona casella. Chiude la top 10 Garrett Gerloff.

Fatica Toprak Razgatlioglu, che non va oltre l’undicesimo tempo finale e paga ben otto decimi da Jonathan Rea. In difficoltà sono anche gli altri piloti italiani: Federico Caricasulo è 11esimo, mentre Marco Melandri è 19esimo. Ancora una volta è Lorenzo Gabellini a chiudere il gruppo in 23esima posizione.