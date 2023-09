SBK | Aragon, Gara 1: Rinaldi trionfa nel disastro Bautista

Il dolce profumo della vittoria mancava da un anno, quando a Barcellona in Gara 2 Michael Ruben Rinaldi era salito sul gradino più alto del podio. Oggi il pilota di Santarcangelo di Romagna è tornato ad assaporare il successo, imponendosi in una Gara 1 incredibile ad Aragon. Il Motorland era stato teatro della sua prima affermazione in Superbike, nel 2020 quando aveva regalato il primo successo al privatissimo team Goeleven. Oggi, a distanza di tre anni, porta il team Aruba al successo nel giorno del disastro di Alvaro Bautista.

Il campione del mondo in carica, dominatore nelle prime fasi di Gara 1, scivola al cavatappino quando è al comando e lascia il via libera ai due inseguitori, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Lo spagnolo rientra in pista, ma l’occasione è troppo ghiotta per il turco, che punta a ricucire il gap in campionato. Il portacolori Yamaha ingaggia un duello con il pilota Kawasaki, ma entrambi non fanno i conti con Rinaldi.

La lotta fra i due favorisce il romagnolo, che li riaggancia per andare a prendere il comando e tornare a vincere, beffando un Toprak Razgatlioglu secondo e insoddisfatto. Nonostante il podio, il pilota Yamaha si mostra in difficoltà sul tracciato di Aragon e chiude davanti a Jonathan Rea, che passa sotto la bandiera a scacchi in terza posizione.

Quarto posto per Andrea Locatelli, che resta ai piedi del podio staccato di quasi sei secondi dal vincitore e dal gruppo dei primi tre. Il bergamasco della Yamaha precede un ottimo Danilo Petrucci, che è quinto e migliore degli indipendenti. Il pilota del team Barni è autore di una prestazione decisamente solida, essendo partito dal fondo e quinto dopo una grandissima rimonta. Petrux beffa Philipp Oettl nel finale privando il portacolori Goeleven del fregio di miglior indipendente.

Remy Gardner è settimo davanti a Garrett Gerloff, ottavo e più veloce dei piloti BMW. Chiudono la top 10 Axel Bassani e Iker Lecuona, nono e decimo rispettivamente. Il pilota del team Motocorsa è in difficoltà durante questo weekend ma agguanta la top 10 davanti allo spagnolo della Honda, in rimonta dopo aver scontato due Long Lap Penalty. Scott Redding è 11° davanti a Xavi Vierge, mentre Michael van der Mark è 13° con l’altra BMW ufficiale. Lorenzo Baldassarri è 17° mentre Gabriele Ruiu è 21°.