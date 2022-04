SBK | Aragon: Bautista torna a trionfare con la Ducati nella Superpole Race

Il sole ha accolto i piloti sul tracciato di Aragon, che hanno dato tutto nella Superpole Race, gara che inaugura la domenica del primo round della stagione. Nella gara sprint è Alvaro Bautista a imporsi, tornando a dominare dopo due anni dall’ultima vittoria.

Dopo una prima bagarre, il pilota Ducati ha dato lo strappo, passando sotto la bandiera a scacchi con ampio un vantaggio sugli inseguitori. In questa Superpole Race stavolta si è piegato Jonathan Rea, costretto a inseguire e ad ingaggiare una lotta con Toprak Razgatlioglu e un Michael Ruben Rinaldi rinvigorito. Il pilota Kawasaki ha avuto la meglio nelle ultime fasi di gara, lasciando i due a lottare per l’ultima posizione del podio, decisa al fotofinish.

Un grande duello ha infatti infiammato gli ultimi giri, con Rinaldi determinato a mettere le ruote della sua Panigale V4R davanti a quelle della Yamaha numero 1, ma Toprak ha resistito nonostante le difficoltà, agguantando l’ultimo gradino del podio in un weekend difficile.

Medaglia di legno per Rinaldi, che comunque ha mostrato di poter essere della partita e giocarsela con i tre grandi favoriti. Il pilota Ducati precede un buon Andrea Locatelli, quinto con l’altra Yamaha ufficiale, mentre Alex Lowes passa sotto la bandiera a scacchi in sesta posizione, dopo la caduta di ieri in Gara 1.

Il migliore dei piloti indipendenti è ancora una volta Axel Bassani, settimo davanti a una Honda che appare decisamente buona nelle mani di Iker Lecuona, ottavo alla sua prima Superpole Race. Lo spagnolo precede il compagno di squadra Xavi Vierge, mentre Garrett Gerloff chiude la top 10.

Gara da dimenticare per BMW, che finisce in terra con Ilya Mychalcyk, mentre il migliore è Eugene Laverty, 11esimo. Grande passo in avanti di Scott Redding, che passa sotto la bandiera a scacchi in 12esima posizione e precede l’altra M1000R di Loris Baz, 13esimo. Roberto Tamburini conclude la Superpole Race in 15esima posizione, mentre l’altro italiano Gabriele Ruiu è 19esimo.