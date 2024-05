SBK | Annunciato cambio di regolamento: "Per tenere le distanze con la MotoGP"

Il 2027 rappresenta un anno importante per la MotoGP, che vedrà l’entrata in vigore del nuovo regolamento. Si tratterà di una rivoluzione importante per il campionato, visto che scompariranno gli holeshot (che tanto hanno fatto discutere in passato) e saranno ridotte l’aerodinamica e cilindrata. Ma la classe regina del mondiale non è la sola a subire cambiamenti in futuro, perché nel mirino c’è anche la Superbike.

Il Mondiale delle derivate di serie, sempre sotto il controllo di Dorna (e poi di Liberty Media), ha messo in atto diverse modifiche regolamentari già da diverso tempo e l’ultima novità è arrivata proprio nel 2024, con l’introduzione del peso minimo tra moto e pilota. Ma non è tutto, perché nella conferenza stampa indetta a Le Mans in occasione del Gran Premio di Francia è stato annunciato un nuovo cambio regolamentare.

Il motivo per cui il regolamento del Mondiale Superbike subirà ulteriori modifiche è per continuare a mantenere le distanze tra i due campionati gestiti da Dorna, MotoGP e SBK. Lo ha riferito Jorge Viegas, Presidente della FIM, proprio in occasione della conferenza tenutasi nella giornata odierna sull’iconica pista francese. Carlos Ezpeleta, di rimando, ha tenuto a sottolineare che il distanziamento tra le due realtà non andrà a intaccare la natura delle derivate di serie: “La Superbike vivrà nello stesso ecosistema in cui si trova attualmente. Stiamo già facendo diverse cose con il campionato, che è guidato dalla FIM”.

Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, Jorge Viegas Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

A spiegare più ampiamente in cosa consisterà il cambiamento pensato per la Superbike è stato Jorge Viegas, che non nasconde di voler continuare a mantenere la classe regina dei prototipi in cima alla piramide e sostiene di voler definire il tutto entro il 2026: “Ovviamente vogliamo avere la MotoGP al top. La Superbike è stata pensata come categoria di moto stock, con alcuni cambiamenti. Abbiamo già iniziato a metterli in atto due anni fa con il cambio di regolamenti”.

In questo senso, sarà molto di aiuto il BSB. Il campionato nazionale britannico, tra i più blasonati nel panorama Superbike, verrà utilizzato come esperimento per le novità regolamentari che si proporranno nel mondiale: “Chiaramente, cerchiamo di mantenere una certa distanza tra MotoGP e Superbike. Stiamo parlando con i diversi costruttori, ne abbiamo alcuni in più in Superbike rispetto alla MotoGP, ma è anche un grande lavoro fatto in termini di soluzioni. Stiamo lavorando anche per la next generation della Supersport 300. Usiamo un po’ il BSB come test per vedere come si applicano queste regole. Ma spero che nel 2026 la nuova generazione sarà definita”, ha chiarito Viegas.