SBK | Alex Bassani continua con Kawasaki: sarà nel progetto Bimota nel 2025

La sua prima stagione da pilota ufficiale è avara di soddisfazioni per Axel Bassani, ma il round di casa ha un sapore speciale anche perché sa di rinnovo: il team Kawasaki ha infatti annunciato che anche nel 2025 proseguirà il suo cammino con il pilota veneto, che affiancherà Alex Lowes nel nuovo progetto Bimota.

“Continuità” può essere la parola chiave che ben descrive il team Kawasaki, che punta sulla conoscenza per continuare a progredire e tornare in vetta. Dopo aver annunciato il rinnovo di Alex Lowes, viene confermata la presenza di Bassani, che è arrivato al team quest’anno e continuerà a lavorare al progetto Kawasaki e Bimota anche nel 2025.

“Quale posto migliore di Misano per annunciare la mia continuazione con la squadra e il mio coinvolgimento in un progetto che unisce le competenze e l'impegno di Giappone e Italia!”, afferma Bassani. “Come parte del mio personale percorso agonistico, questo mi aiuterà a imparare di più e a crescere come pilota. È sicuramente un processo logico e graduale per il mio percorso professionale. Sono molto felice di questa opportunità che, in termini di fiducia e concentrazione per il resto del 2024, mi permette di investire tutto il mio tempo e le mie energie nella conquista di punti e podi in sella alla KRT Ninja ZX-10RR”.

C’è entusiasmo da parte di Bassani, nonostante i risultati fatichino ad arrivare in questa prima parte di stagione da pilota ufficiale Kawasaki. Lo conferma Guim Roda, Team Manager KRT: "Abbiamo prolungato l'accordo a lungo termine con Axel perché ha soddisfatto al 100% le aspettative che avevamo su di lui. Il suo potenziale è stato dimostrato nei dettagli di qualità durante le prime gare della stagione 2024. Ci impegniamo a fornirgli gli strumenti necessari per consolidare il suo potenziale. Allo stesso tempo, si perfezionerà per capire come guidare una moto così diversa rispetto a quella che ha usato in passato. Tutti i membri della squadra sono molto contenti di questa continuità e ci aspettiamo un risultato straordinario con lui nel 2025".