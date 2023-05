SBK | A Barcellona debutta la Pirelli SC0 in gara

Dopo due settimane dall’inizio della stagione europea, il mondiale Superbike torna in azione per il quarto appuntamento del 2023. Il paddock delle derivate di serie fa tappa a Barcellona, dove si rinnova la sfida per il titolo, con Alvaro Bautista pronto a confermarsi leader sulla pista di casa (qui i dettagli sulla conferenza che terrà giovedì).

Anche per il fine settimana catalano, Pirelli arriva pronta e svela l’allocazione di team e piloti, che potranno scegliere tra le diverse mescole che il fornitore di pneumatici darà. Al Montmelo però introdurrà una grande novità: per la prima volta in assoluto, Pirelli porterà una soluzione in mescola morbide SC0 anteriore. Prima di questo fine settimana, questo tipo di mescola si era vista solo al posteriore, mentre in questo round debutta anche l’anteriore, con l’obiettivo di farlo diventare di gamma a partire dal prossimo anno.

Oltre a questa novità, i piloti Superbike avranno a disposizione all’anteriore la media SC1 e la dura SC2, nel quantitativo di 8 pezzi a pilota per ciascuna mescola, per la prima volta i piloti avranno a disposizione anche una SC0 anteriore, ovvero una mescola soluzione in mescola morbida che dovrebbe offrire un elevato livello di grip all’anteriore così da bilanciare quello garantito dalle soluzioni più morbide al posteriore. Il circuito di Barcellona può essere particolarmente impegnativo per gli anteriori perché è molto tecnico, con curve ampie e veloci, rettilinei e diversi saliscendi e frenate molto brusche, come quella alla prima staccata dopo il lungo rettilineo del traguardo.

Per quanto riguarda il posteriore invece, sono state confermate le soluzioni viste in azione ad Assen, con la super morbida SCX di gamma e quella di sviluppo SCX-A (specifica B0800) per continuare il raffronto diretto tra le due opzioni. A queste due si aggiunge la morbida SC0 e, solo per Superpole e Superpole Race, la extra soft SCQ.

Giorgio Barbier afferma: “A Barcellona assisteremo a quello che, a suo modo, può essere considerato come un debutto storico in questi 20 anni di Pirelli in Superbike: per la prima volta in assoluto, a disposizione dei piloti WorldSBK ci sarà un DIABLO Superbike in mescola morbida SC0 anche all’anteriore. Dopo aver ampliato la gamma nelle passate stagioni con l’introduzione di soluzioni posteriori in mescole morbide, come la SCX nel 2020 e la SCQ nel 2022, e aver lavorato sulle nuove SC1 e SC2 anteriori, ora abbiamo deciso che era arrivato il momento di completare la gamma lavorando anche su una anteriore in mescola morbida SC0 che fosse in grado di bilanciare l’elevato livello di grip offerto dalle nuove soluzioni morbide introdotte per l’asse posteriore”.

“I piloti hanno già avuto modo di testare questa nuova soluzione anteriore, in specifica B1148, nei test invernali e in quelli svolti proprio a Barcellona a fine marzo ma questa sarà la prima volta in assoluto che l’avranno a disposizione in un weekend di gara. L’ obiettivo, in linea con la nostra filosofia di mettere a disposizione di tutti i motociclisti i pneumatici utilizzati nel Mondiale Superbike, è quello di sviluppare questa SC0 nel corso della stagione per poi renderla una soluzione di gamma, quindi acquistabile sul mercato, nel 2024”, conclude.