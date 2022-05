SBK 2022 | Ecco gli orari tv di Sky e TV8 del round di Estoril

A distanza di un mese dal secondo round, la Superbike torna in pista per il terzo appuntamento della stagione, di scena questo fine settimana in Portogallo. Estoril ospiterà le derivate di serie che nei primi due weekend di gara hanno un po’ delineato le forze in campo: Bautista, Rea e Razgatlioglu hanno fatto la differenza sugli altri e il tracciato lusitano potrebbe essere una nuova conferma.

Alvaro Bautista arriva all’Estoril da leader del mondiale, forte di un round di Assen molto solido in cui ha dato prova di poter essere della partita in termini iridati. Il binomio Bautista-Ducati è tornato, non domina come nel 2019 ma mostra una maggior consapevolezza, tanto da riuscire ad avere la meglio sul duo che lo scorso anno ha lottato per il titolo.

C’è ovviamente tanta attesa per Jonathan Rea, che ha iniziato questo 2022 da inseguitore e rincorre il suo settimo titolo per riprendersi lo scettro ceduto l’anno scorso. Il pilota della Kawasaki sarà anche determinato a riscattarsi dopo i fatti di Assen, in cui è stato protagonista del contatto con Toprak Razgatlioglu che ha messo fuori gara entrambi nella seconda manche.

Proprio il campione del mondo in carica si presenta in Portogallo con la rabbia di uno zero (il secondo consecutivo in Gara 2 ad Assen). Il turco della Yamaha però è anche a caccia del primo successo stagionale, che ancora fatica ad arrivare anche a causa di un evidente gap tecnico tra la sua R1 e le due moto rivali. Toprak all’Estoril proverà a sopravanzare Bautista e Rea, ma non avrà vita facile.

Se il trio di testa ancora una volta fa la differenza sugli altri, nel momento in cui uno o due vengono a mancare, ecco che ne approfittano gli altri: Andrea Locatelli, dopo il bel weekend di Assen, punterà a confermarsi cercando di inserirsi nella lotta dei primi tre, così come Iker Lecuona, che in Olanda ha centrato il suo primo podio con Honda nella stagione di debutto. Michael Ruben Rinaldi invece cercherà il riscatto, ma come sempre la lotta di centro gruppo è molto serrata.

L’intero round dell’Estoril si potrà seguire in diretta su Sky Sport MotoGP HD. Si partirà dal venerdì con le sessioni di prove libere, per poi arrivare alle gare del sabato e della domenica. TV8 trasmetterà Gara 1 e Gara 2 in diretta, mentre la Superpole Race in differita, come di consueto. Gli orari saranno posticipati di un’ora rispetto al solito per via del fuso orario del Portogallo.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT

Venerdì 20 maggio

Prove Libere 1 SBK: 11:30-12:15

Prove Libere 2 SBK: 16:00-16:45

Sabato 21 maggio

Superpole SSP: 11:25-11:45

Superpole SBK: 12:10-12:25

Gara 1 SBK: 15:00

Gara 1 SSP: 16:15

Domenica 22 maggio

Superpole Race SBK: 12:00

Gara 2 SSP: 13:30

Gara 2 SBK: 15:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 21 maggio

Gara 1 SBK: 15:00

Domenica 22 maggio

Superpole Race SBK: 14:00 (differita)

Gara 2 SBK: 15:00