SBK 2021: ecco gli orari tv di Sky e TV8 del Round di Jerez

La Superbike si avvia verso la conclusione di questa stagione così combattuta e ricca di colpi di scena. I primi nove round ci hanno regalato un cambio al vertice continuo, con una classifica cortissima. Piloti e team del campionato fanno tappa questo fine settimana a Jerez de la Frontera, dove si rinnoverà la lotta iridata che vede Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea protagonisti di un duello senza sconti.

Il pilota Yamaha arriva al decimo round dell’anno da leader della classifica, con un solo punto di vantaggio sul campione del mondo in carica, determinato a tornare in vetta per non lasciarla fino alla fine della stagione. Non sarà un compito facile né per uno né per l’altro: sugli altri fanno una differenza enorme, ma tra di loro il divario è più che sottile.

Nel duello si potrebbero inserire i piloti Ducati, grandi protagonisti a Barcellona. Sulla carta, il tracciato di Jerez non dovrebbe essere troppo favorevole alle Panigale V4R, ma nemmeno il Montmelo lo era. Se in chiave mondiale è ormai pressoché impossibile agganciare i primi due della classifica, i piloti della Rossa di Borgo Panigale potrebbero comunque essere l’ago della bilancia nella lotta fra Rea e Razgatlioglu, che si gioca sul filo dei millesimi e con un margine di errore ridotto al minimo.

L’intero round di Jerez sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD a partire dalla prima sessione di prove libere del venerdì. Gli orari tornano i soliti dopo la concomitanza della scorsa settimana con la MotoGP a Misano, pertanto si potrà seguire tutto secondo gli orari riportati si seguito. Come di consueto, TV8 trasmetterà le gare del weekend a partire dal sabato.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 24 settembre

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 1 SSP: 11:25-12:10

Prove Libere 2 SBK: 15:00-15:45

Prove Libere 2 SSP: 16:00-16:45

Sabato 25 settembre

Superspole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 26 settembre

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 25 settembre

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 26 settembre

Superpole Race: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00