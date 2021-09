SBK 2021: ecco gli orari tv di Sky e TV8 del Round di Barcellona

La stagione Superbike entra nel vivo: Barcellona è teatro del nono round dell’anno ed è il primo di tre consecutivi, che saranno decisivi nella lotta al titolo mondiale. Per il secondo anno di fila, il tracciato del Montmelo sarà teatro di un nuovo appuntamento delle derivate di serie, che ospita solo dal 2020. La pista catalana però è anche quella dove vengono svolti alcuni dei test invernali, perciò piloti e squadre arrivano a Barcellona con alcuni dati già raccolti in precedenza.

Per Kawasaki sarà una sorta di round di casa, il team ha sede proprio a Barcellona e Jonathan Rea sarà agguerrito e carico della vittoria conquistata, seppur a tavolino, a Magny-Cours che gli ha permesso di rosicchiare qualche punto su Topral Razgatlioglu. Proprio il turco arriva a Barcellona senza troppe informazioni, avendo saltato i test invernali a causa del Covid, ma comunque determinato a riscattarsi dalla penalità inflittagli due settimane fa in Francia.

I due contendenti al titolo sono separati da sette punti nella classifica generale e la lotta mondiale non è mai stata così serrata negli ultimi anni. Ma non ci saranno solo loro a lottare, cercheranno di essere della partita anche le Ducati, che proveranno a disputare un buon weekend dopo gli alti e bassi di Magny-Cours. Non si potranno però escludere piloti come Andrea Locatelli, ormai sempre molto vicino al gruppo di testa.

L’intero round di Barcellona sarà trasmesso su Sky, che però cambia il canale e va su Sky Sport Action (canale 206) per via della concomitanza con la MotoGP a Misano. Anche gli orari di Gara 2 varia e viene posticipata alle 15:15. TV8 trasmetterà le gare dal sabato.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT ACTION

Venerdì 17 settembre

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 1 SSP: 11:25-12:10

Prove Libere 2 SBK: 15:00-15:45

Prove Libere 2 SSP: 16:00-16:45

Sabato 18 settembre

Superspole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 19 settembre

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 15:15

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 18 settembre

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 19 settembre

Superpole Race: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 15:15