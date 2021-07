SBK 2021: ecco gli orari tv di Sky e TV8 del Round di Assen

Lo storico circuito di Assen è stato assente dal calendario nel 2020 a causa della pandemia, ma quest’anno è tornato ad essere teatro del mondiale Superbike diventando uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Sulla pista olandese si arriva questo fine settimana per il quinto round della stagione, che vede la lotta mondiale aperta e intensa. A contendersi la corona sono Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, che in questa fase della stagione sembra essere davvero in grado di piegare il campione in carica.

Il round di Donington si è concluso nel segno del pilota Yamaha, che arriva ad Assen da leader del mondiale, mentre il portacolori Kawasaki insegue, anche se con due punti di distacco. Sul tracciato olandese sarà grande battaglia, con la R1 che sembra adattarsi piuttosto bene alle curve della ‘Cattedrale’. Ma non sarà da sottovalutare Rea, determinato a riprendersi il comando della classifica e a ritrovare una vittoria che manca ormai dal’Estoril (ad eccezione della Superpole Race vinta a Donington due settimane fa).

Ad Assen però ci si aspetta anche il riscatto Ducati, che in Gran Bretagna ha sofferto particolarmente perdendo terreno sugli avversari principali. Scott Redding appare in profonda crisi e per lui il round olandese sarà fondamentale per rilanciarsi nella lotta mondiale, che in questo momento sembra essere sempre più lontana. Anche Michael Ruben Rinaldi spera di ottenere risultati migliori di quelli di Donington, che l’hanno lasciato tutt’altro che soddisfatto.

L’intero round di Assen verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD a partire dal venerdì con le prime prove libere. TV8 trasmetterà invece solamente le gare e inizierà la sua copertura dal sabato. Ad Assen inoltre torna in pista anche la Supersport, assente a Donington.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP HD

Venerdì 23 luglio

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 1 SSP: 11:25-12:10

Prove Libere 2 SBK: 15:00-15:45

Prove Libere 2 SSP: 16:00-16:45

Sabato 24 luglio

Superspole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 25 luglio

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 24 luglio

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 25 luglio

Superpole Race: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00