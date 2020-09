SBK 2020: gli orari tv di Sky e TV8 del round di Magny-Cours

La stagione 2020 della Superbike si avvia alla conclusione, questo fine settimana il mondiale approda in Francia per il penultimo appuntamento dell’anno, dove Jonathan Rea potrebbe chiudere i giochi. Sul tracciato francese infatti, il pilota Kawasaki arriva da leader con un vantaggio importante sul suo primo rivale, Scott Redding, apparso decisamente più in difficoltà nelle ultime uscite.

Sulla pista che lo ha già visto trionfare in passato, Rea va a caccia del suo sesto titolo mondiale, avendo 51 lunghezze sul pilota Ducati, che invece si troverà a correre a Magny-Cours per la prima volta. Su un circuito che storicamente è congeniale alla Kawasaki, recuperare terreno non sarà un’impresa facile per il rookie, consapevole del fatto che spodestare Rea al primo anno nel campionato non è così scontato.

Se il mondiale è una questione a due tra Rea e Redding, la lotta per il podio è sicuramente più combattuta. In occasione del terz’ultimo appuntamento disputato a Barcellona, sono tornate a ruggire le Yamaha, che hanno portato a casa ottimi risultati, tra cui la vittoria di Michael van der Mark. Si preannuncia così un fine settimana combattuto sia sul filo dei decimi sia per quanto riguarda le bagarre.

Non sono poi da scartare gli outsider, primo fra tutti Michael Ruben Rinaldi. Il pilota del team Go Eleven mostra una grande crescita costante e riesce a tenere il passo degli ufficiali, candidandosi come uno dei pretendenti al podio ed alla vittoria. Occhi puntati anche su Honda, che ha dimostrato di essere competitiva soprattutto con Alvaro Bautista, sfortunato nel cadere in più occasioni, ma sempre nelle posizioni di testa.

L’intero round di Magny-Cours sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD e, a partire dalle qualifiche del sabato, anche su TV8.

Palinsesto Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 2 ottobre

10:30-11:20 - Superbike Prove libere 1

11:30-12:15 - Supersport Prove libere 1

15:00-15:45 - Superbike Prove libere 2

16:00-16:45 - Supersport Prove libere 2

Sabato 3 ottobre

9:00-9:20 - Superbike Prove libere 3

11:00-11:25 - Superbike Superpole

11:40-12:05 - Supersport Superpole

14:00 - Superbike Gara 1

15:15 - Supersport Gara 1

Domenica 4 ottobre

11:00 - Superbike Superpole Race

12:30 - Supersport Gara 2

15:00 - Superbike Gara 2

Palinsesto TV8

Sabato 3 ottobre

14:00 - Superbike Gara 1

Domenica 4 ottobre

13:00 - Superbike Superpole Race (differita)

14:00 - Superbike Gara 2