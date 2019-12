SBK 2020: ecco la griglia di partenza della prossima stagione

La Superbike ha archiviato la stagione 2019, ma c’è già grandissima attesa nei confronti del prossimo anno, che vede grandi ritorni, nuovi arrivi, novità e conferme. Jonathan Rea sarà chiamato a difendere il titolo, conquistato per la quinta volta consecutiva, ma la concorrenza sarà spietata.

Il Campione in carica infatti si troverà di fronte avversari temibili, alcuni già conosciuti ed altri che scoprirà pian piano. Rea dovrà guardarsi le spalle dal proprio vicino di box, Alex Lowes, che sostituisce Leon Haslam nel team ufficiale.

Non solo Lowes: il cinque volte campione del mondo cercherà di difendersi dal team Aruba.it Ducati, in parte rinnovato. Accanto al confermato Chaz Davies, troveremo Scott Redding, probabilmente l’arrivo più atteso ed interessante del 2020. Il britannico, fresco di titolo BSB, viene da anni di MotoGP ed è pronto a migliorare i risultati di Alvaro Bautista, che invece dal prossimo anno cambierà casacca.

Lo spagnolo, che ha chiuso in seconda posizione nella sua stagione d’esordio, dopo un solo anno a Borgo Panigale approderà nel team Honda, con una nuova formazione capitanata da Alberto Puig che conterà sul supporto di HRC. È stato confermato anche il proprio compagno di squadra, sarà Leon Haslam a condividere il box con Bautista. Le voci di un possibile passaggio del pilota inglese da Kawasaki a Honda si erano fatte strada già a Losail, ma l’ufficialità è arrivata solo a campionato finito, in occasione di EICMA.

Anche il team Pata Yamaha, come Ducati e Kawasaki, cambia veste solo per metà: Michael van der Mark, rinnovato anche per l’anno prossimo, avrà un nuovo e decisamente scomodo compagno di squadra. Toprak Razgatlioglu alza l’asticella e passa dalla moto privata del team Puccetti, con cui ha vinto il titolo di miglior indipendente, alla Yamaha ufficiale. Un cambiamento radicale per il turco, che nel corso della stagione appena finita è riuscito ad esprimere al massimo il proprio potenziale e che nei test di Aragon e Jerez ha già mostrato un buon adattamento alla YZF-R1.

Tom Sykes rappresenta la linea di continuità di BMW ed anche nel 2020 continuerà a correre per la squadra tedesca. L’inglese conterà sul supporto di Eugene Laverty, che sostituisce Markus Reiterberger e si lancia in una nuova avventura, su una moto ancora in fase di sviluppo ma che ha mostrato una buona base di partenza.

Per quanto riguarda i team indipendenti, Puccetti ha annunciato l’arrivo di Xavi Fores, gradito ritorno nel mondiale dopo una stagione di stop. Lo spagnolo, che fino al 2018 aveva vestito i colori Barni, passerà dalla Ducati alla Kawasaki. Il team bergamasco invece, che anche nel 2020 porterà in pista la Ducati Panigale V4 R, si è assicurato uno dei piloti con maggiore esperienza della griglia: Leon Camier. L’inglese, condizionato nel 2019 da infortuni che lo hanno spesso tenuto fuori dai circuiti, conta di essere al 100% della forma fisica il prossimo anno, sperando di dare un contributo nello sviluppo di una squadra in grande crescita.

Rientra nel mondiale anche Lorenzo Savadori, secondo nella classifica generale del CIV solo alle spalle di Michele Pirro. Il giovane italiano sarà in forza al team Pedercini ed avrà come compagno di squadra il confermato Jordi Torres.

Rinnovato anche Loris Baz, che continuerà a guidare la Yamaha del team Ten Kate e sarà anche nel 2020 l’unico pilota della squadra. Se infatti in un primo momento si pensava che il team schierasse due moto e che ad affiancare il francese ci fosse Sandro Cortese, l’ipotesi è poi svanita ed il Campione Supersport 2018 resta a piedi. Restando in Casa Yamaha, cambia completamente line-up il team GRT. Marco Melandri ha dato l’addio alle corse alla fine della stagione e lo stesso Cortese ha dichiarato di aver deciso di lasciare la squadra per incomprensioni. Il team schiera dunque Federico Caricasulo, al momento unico pilota proveniente dalla Supersport, e lo statunitense Garrett Gerloff.

Tati Mercado sarà sulla griglia di partenza con il team Motocorsa, che nel 2020 debutterà nel Mondiale disputando solo i round europei e quello argentino, da quest’anno ultimo appuntamento della stagione. Grande debutto anche per Maximilian Scheib, che arriva nella classe principale delle derivate di serie con il team Orelac. Infine, in pista troveremo anche altre due Honda, che con il team MIE Racing vantano la presenza di un pilota giapponese: sarà Takumi Takahashi a guidare una delle due Fireblade, mentre deve ancora essere annunciato il secondo pilota.

ECCO LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL 2020