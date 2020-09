Rinaldi: “Dopo le prove, mi sono detto che potevo farcela”

Il sabato del round di Teruel incorona Michael Ruben Rinaldi, che è autore di una gara magistrale e conquista il primo successo in carriera nel mondiale Superbike. L’italiano porta sul gradino più alto del podio il team Go Eleven, squadra satellite Ducati che riesce ad imporsi anche sulla più favorita Kawasaki. Rinaldi beffa infatti Jonathan Rea vincendo con un vantaggio di ben sei secondi, un dominio sorprendente per un team indipendente.

Il trionfo di Rinaldi è frutto del grande lavoro nel box e di una strategia che gli ha permesso di avere la meglio sia sul campione del mondo in carica sia sui compagni di marca dotati di una Panigale V4R aggiornata e supportata dal team ufficiale. Il portacolori Go Eleven racconta le proprie sensazioni: “Sono molto felice, il venerdì era buono ed anche il sabato quindi mi sono detto che potevo farcela. Non ho pensato a nient’altro, mi sono solo divertito in gara. Ancora non riesco a crederci, dedico la vittoria alla mia famiglia ed alle persone che mi sono state accanto anche nei momenti difficili, perché hanno visto davvero cosa c’è dietro, tutti i sacrifici”.

Cruciale è stata anche la scelta delle gomme e Rinaldi ha optato per una SX: “L’ho provata venerdì nelle FP2 e ho pensato che forse era meglio nei primi giri ed era simile alla 0. Non avevamo nulla da perdere e ha funzionato. Il team ha fatto un gran lavoro. Negli ultimi giri ho chiuso un po’ il gas perché avevo sette secondi di vantaggio”.

“Non pensavo di vincere – prosegue Rinaldi – ma sapevo di avere una X e ne dovevo approfittare per prendere vantaggio nei primi giri. Quindi, non dico che sia stato complicato, ma sicuramente dovevo essere concentrato a passare gli altri piloti ed imporre il mio ritmo. La partenza non è stata delle migliori, ma al primo giro ho recuperato ed il passo è stato anche migliore di quanto pensassi”.

Il 2020 di Rinaldi è indubbiamente positivo e con la vittoria di Gara 1 si candida ufficialmente per prendere il posto nel team ufficiale. Una situazione impensabile a fine 2019, quando era rimasto senza sella: “Penso di essere una persona fortunata, perché ci sono delle persone che credono in me. Ho trovato una grande famiglia, il team Go Eleven. Onestamente ho cambiato un po’ l’allenamento, la dieta, il modo di pensare. Prima lavoravo sempre, ma ho capito che c’è anche bisogno di riposare e rilassarsi. Ora tutto l’insieme funziona, non solo una cosa. Poi ovviamente la moto lavora benissimo”.