Rinaldi correrà con la Ducati ufficiale dal 2021! Davies out

Ducati ha fatto attendere l’annuncio della propria line-up Superbike per il 2021, ma alla vigilia dell’ultimo round della stagione, ha svelato i piani per il prossimo anno. A fare squadra con Scott Redding, matematicamente ancora in lotta per il titolo, ci sarà Michael Ruben Rinaldi. Il giovane pilota italiano sale sulla Panigale V4R del team ufficiale dopo gli ottimi risultati ottenuti in questo 2020 con il team Go Eleven, satellite della Casa di Bologna.

Chaz Davies lascia così Borgo Panigale dopo ben sette stagioni, in cui ha spesso lottato per la conquista del titolo mondiale. Il gallese vanta 27 successi in sella alla Ducati e concluderà questo fine settimana la sua lunga avventura, con un futuro ancora ignoto. A prendere il suo posto sarà dunque Rinaldi, che ha invece debuttato in Superbike proprio con Ducati nel 2018, partecipando solo alle tappe europee con il team Junior. ‘Cresciuto’ nell’orbita Ducati, il pilota di Rimini è approdato al team Barni l’anno successivo per poi disputare la stagione 2020 in sella alla quattro cilindri del privatissimo team Go Eleven.

L’italiano ha trovato quest’anno la sua prima affermazione nel mondiale, in Gara 1 ad Aragon, consacrandosi fra i grandi e diventando sempre di più il miglior candidato per la sella ufficiale, che ora ha conquistato anche alla luce degli altri risultati ottenuti: “Dopo un appassionante percorso in Ducati, approdare nel team ufficiale è per me un onore, oltre che la conferma della qualità del lavoro svolto in questi anni. Il mio primo obiettivo sarà quello di ripagare la fiducia che mi è stata concessa e potrò farlo soltanto attraverso i risultati che riuscirò ad ottenere. Per un pilota italiano, correre con la Ducati è una sensazione straordinaria e sono certo che la passione del popolo ducatista mi darà una spinta in più”.

“Vorrei ringraziare Stefano Cecconi e la famiglia Aruba che ha sempre creduto in me – prosegue Rinaldi – e Daniele Casolari, Serafino Foti e tutta la Feel Racing per avermi supportato in questi anni. Un pensiero particolare a Claudio Domenicali, Gigi Dall’Igna e Paolo Ciabatti per avermi fatto partecipe di questo nuovo progetto. Vorrei infine coinvolgere in un ideale abbraccio la famiglia Ramello, Denis Sacchetti e tutti i ragazzi del team Go Eleven. Grazie a loro sono riuscito a fare un salto di qualità importante che mi ha permesso di raggiungere questo fantastico traguardo. E naturalmente voglio ringraziare anche la mia famiglia per avermi sostenuto fin dall’inizio, insieme a Germano Bertuzzi il cui sostegno è stato fondamentale per me. A tutti sento di promettere il mio massimo impegno con l’obiettivo di ottenere insieme dei grandi risultati”.

Stefano Cecconi, Team Principal Aruba.it Racing Ducati, accoglie il nuovo arrivato: “Con grande entusiasmo diamo il benvenuto nel nostro team a Michael. Questo è per noi motivo di profonda soddisfazione oltre che una conferma della bontà del progetto che abbiamo intrapreso cinque anni fa con il nostro Junior team. Proprio Rinaldi ne è stato uno dei grandi protagonisti, ottenendo importanti risultati: gli stessi che ci aspettiamo possa conquistare nella prossima stagione. Un forte ringraziamento a Chaz Davies per tutti gli anni passati insieme fin da quando, con Aruba.it, abbiamo deciso di intraprendere questa affascinante avventura e durante i quali si è creato un legame di profonda stima e fiducia. L’affetto per l’uomo e per il pilota rimarrà sempre intatto e per questo vogliamo augurare a Chaz il meglio per il futuro, sia dentro che fuori dal circuito”.

Parole di soddisfazione provengono anche da Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse: “Siamo contenti di dare il benvenuto a Michael Ruben Rinaldi nella squadra ufficiale. Quest’anno Michael ha dimostrato una grande competitività, coronata dalla vittoria di Aragon, ed è sempre stato in lotta per le posizioni di vertice. Crediamo che sia giunto per lui il momento di passare nella squadra ufficiale e siamo convinti che abbia davanti a sé un brillante futuro. Desidero ringraziare Chaz, che in questi sette anni è stato un ottimo ambasciatore per il nostro marchio ed ha ottenuto dei risultati molto importanti con noi: 27 vittorie più altri 59 podi e per tre volte consecutive vice-campione del mondo. Cercheremo di chiudere nel migliore dei modi questa nostra avventura insieme nel prossimo weekend di gara a Estoril.”