Report SBK | Rea abdica, Toprak è il nuovo campione della SBK

Dopo anni di dominio assoluto, Jonathan Rea abdica. E' Toprak Razgatlioglu il nuovo campione del mondo, il pilota che conduce il team Yamaha anche sul tetto del mondo costruttori.

Tante le sorprese e le delusioni in un 2021 combattuto sino all'ultima gara, gomito a gomito. E Ducati? Può sperare in qualcosa di più per il 2022...