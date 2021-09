Redding: "Portimao non è un circuito favorevole per noi"

L’ultimo evento della “tripla” di WorldSBK che ha visto il team Ducati Aruba.IT impegnato nelle ultime due settimane in Spagna prima a Barcellona poi a Jerez, andrà in scena questo weekend sull’Algarve International Circuit di Portimao, in Portogallo.

Sarà l’undicesimo round della stagione 2021 di WorldSBK, l’ultimo in Europa prima delle due trasferte intercontinentali in Argentina (15/17 ottobre) e Indonesia (19-21 novembre).

Scott Redding, reduce dalla convincente domenica di Jerez in cui ha conquistato due volte il podio sfiorando la vittoria in Gara-2, proverà a mantenere aperta la corsa al titolo anche se il distacco dalla testa della classifica del campionato mondiale è piuttosto pensate (74 punti).

"Per essere onesto devo ammettere che Portiamo non sia uno dei nostri circuiti favorevoli. Lo scorso anno abbiamo comunque abbiamo conquistato un podio nella gara della domenica e ci riproveremo senz’altro in questo weekend. Sarà in ogni caso importante riuscire a fare una buona qualifica", ha detto Redding.

L’obiettivo di Michael Ruben Rinaldi sarà invece quello di tornare a lottare per il podio e difendere la quarta posizione nella classifica mondiale condivisa per il momento con Locatelli (Yamaha).

"Sono felice di tornare in pista dopo un weekend davvero difficile, sotto tanti aspetti, come quello di Jerez. La pista di Portimao mi piace: ci sono curve molto particolari ed alcuni saliscendi che rendono divertente guidare su questo circuito. Ci sono tutte le condizioni per poter fare delle belle gare", ha aggiunto Rinaldi.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images