Redding: “Il titolo è l’unico obiettivo, sono qui per vincere”

Arrivava a Jerez da inseguitore e lascia l’Andalusia da leader: Scott Redding è il grande dominatore del primo round della ripartenza del mondiale Superbike e vola verso l’appuntamento di Portimao forte di due successi che lo portano al comando della classifica generale. Il pilota Ducati ha trionfato in Gara 1 ed in Gara 2, collezionando un secondo posto nella Superpole Race, risultati che è riuscito a capitalizzare dopo aver conquistato la sua prima Superpole.

È un weekend che difficilmente Redding dimenticherà, in Gara 2 ha trionfato vincendo il solitaria davanti al compagno di squadra Chaz Davies, regalando una splendida doppietta alla Ducati. Il rookie adesso è leader del mondiale con ben 24 punti di vantaggio su Jonathan Rea, secondo e costretto ad inseguire. Redding commenta la seconda manche del round andaluso: “Ho condotto la gara quasi dall’inizio per la prima volta in Superbike, è stata una gara molto impegnativa in queste condizioni. È un’esperienza nuova, ma questi risultati mi danno tanta fiducia, forse per il pubblico è stata una gara un po’ noiosa, ma a me è servito per imparare. Ero più veloce di Johnny ed ero anche molto affamato dopo la Superpole Race”.

“Due vittorie, un secondo posto ed una Superpole – Redding prosegue elencando gli ottimi risultati del fine settimana – sono molto felice per me e per il team Ducati, che mi ha dato una grande moto che mi ha permesso di guidare bene in queste condizioni. Abbiamo fatto un grande lavoro, questa mattina durante la Superpole Race avevo il passo per vincere ma non ho potuto farlo. Invece questo pomeriggio volevo assicurarmi di avere ancora il passo per poter conquistare il successo. Ho preso un po’ di margine e mi sentivo bene. Sono molto contento di aver portato due vittorie alla Ducati”.

La leadership fa sognare Ducati, che torna a sperare di poter fermare il dominio di Rea. Redding è molto deciso per quanto riguarda la lotta iridata: “Il titolo è l’unico obiettivo, non c’è nient’altro. Sono venuto a provare a vincere il campionato, questo è il vero obiettivo. Quindi quando non si può vincere ci si deve accontentare, ma oggi mi sono sentito bene anche in condizioni di caldo estremo e questa cosa è positiva. Anche il team può essere soddisfatto della doppietta, Chaz ha fatto un buon lavoro e non vedo l’ora che arrivino le prossime gare”.

Informazioni aggiuntive di Sebastian Fraenzschky