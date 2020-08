Redding: “I miglioramenti dei test mi possono aiutare in gara”

La Superbike scende in pista questo fine settimana per il quarto round della stagione. Si torna in Spagna, stavolta sul circuito di Motorland Aragon, dove Scott Redding proverà a tornare al comando della classifica generale. Il britannico ha perso la leadership a Portimao, dopo un weekend complicato dove non ha raccolto quanto sperato ed ora paga 4 punti di distacco da Jonathan Rea, dominatore assoluto in Portogallo.

Il tracciato di Aragon è storicamente favorevole alla Ducati, che qui vanta numeri da capogiro e detiene il primato di vittorie e pole position. La Casa di Borgo Panigale è salita sul gradino più alto del podio per ben otto volte, con tre partenze al palo, l’ultima delle quali ottenuta nel 2019 con Alvaro Bautista, che ha anche battuto il record della pista. Oltre alla Superpole in 1’49”049, lo spagnolo ha vinto tutte e tre le gare lo scorso anno, portando così a 18 il numero totale di podi di Ducati ad Alcaniz.

Quest’anno sia Scott Redding sia Chaz Davies proveranno a confermare lo strapotere della Panigale nel deserto spagnolo, con l’obiettivo di fermare sin da subito la cavalcata di Jonathan Rea, che invece è determinato a non lasciare più la vetta della classifica. Il rookie del mondiale Superbike conosce bene la pista di Motorland avendo corso già in MotoGP, inoltre ha svolto un gran lavoro sulla moto in occasione dei test effettuati la scorsa settimana proprio su questa pista.

Saranno cruciali le temperature, che si prevedono molto elevate. Ma Redding è pronto: “Mi sento piuttosto fiducioso in vista di questo weekend che è molto importante. Abbiamo provato qui ad Aragon ed abbiamo fatto dei miglioramenti sulla moto che potrebbero aiutarmi in gara e ne sono soddisfatto. Ora vedremo, perché avremo ben due weekend di gara qui ad Aragon, quindi sarà importante avere un buon setting per le gare ed un buon feeling per massimizzare le prestazioni”.

Chaz Davies, che ad Aragon è sempre andato molto forte tanto da vantare ben sette vittorie, è pronto ad affrontare il primo dei due weekend di gara back-to-back sulla pista spagnola: “È bello essere ad Aragon, non vedo l’ora di affrontare questi due weekend di gara consecutivi. Ho dei bei ricordi di questa pista grazie ai risultati ottenuti in passato. Ho vinto sette volte e ho conquistato molti podi, quindi questo weekend speriamo di replicare le belle prestazioni fatte qui. La competizione è alta, ma penso che potremo avere un buon fine settimana, quindi incrociamo le dita”.