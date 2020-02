Redding: “Abbiamo ridotto il gap dalla prima posizione”

La stagione 2020 sta per cominciare e la Superbike ha concluso oggi gli ultimi test che precedono il primo weekend di gara dell’anno. Sulla pista di Phillip Island, Ducati ha continuato a lavorare per poter iniziare il nuovo campionato con il piede giusto, dovendo anche confermare il proprio potere sul tracciato australiano. Le Rosse di Borgo Panigale vincono infatti dal 2018 e si sono preparate in Australia per replicarsi anche nel 2020.

Scott Redding, che conosce molto bene il tracciato avendo già corso con il motomondiale, ha esordito con la Panigale V4R, continuandosi a mostrare a proprio agio dopo i test di Jerez e Portimao. Nonostante nella classifica dei tempi sia sesto, il britannico non è preoccupato e sente di aver migliorato alcuni aspetti. Il rookie archivia dunque i test con un bilancio positivo. Una caduta nella seconda giornata non ha condizionato particolarmente il lavoro del pilota, che però l’ha visto anche al comando della classifica durante la mattinata.

“Sono molto soddisfatto di ciò che abbiamo fatto – afferma Redding – Sono stati due giorni importanti in cui abbiamo lavorato su molti aspetti. Abbiamo ridotto il gap dalla prima posizione ed il feeling è senz’altro positivo. Peccato per la caduta di oggi ma la cosa importante è che non ci sono state conseguenze. Forse dobbiamo ancora migliorare nel giro singolo ma i dati sul passo gara sono molto positivi”.

È rimasto più indietro Chaz Davies, che ha chiuso la seconda giornata in 11esima posizione, mentre nel Day 1 aveva ottenuto il decimo crono. Il gallese però non ha cercato il tempo, ma il setup giusto per il primo round della stagione. Si è concentrato inoltre sul lavoro di comparazione tra la Panigale V4 R del 2019 e quella del 2020, con cui spera di cominciare la stagione nel modo giusto.

“Sono stati due giorni intensi – dichiara Davies alla fine del secondo ed ultimo giorno di test – Se devo essere onesto, credo di aver trovato un buon feeling, forse non fantastico ma comunque positivo anche se dobbiamo ancora perfezionare il set up in vista della gara. Rispetto al primo giorno di test, comunque, oggi le sensazioni sono state migliori. E’ chiaro che dovremo ancora lavorare molto ma c’è grande fiducia e soprattutto tanta voglia di iniziare la stagione nel migliore dei modi”.