Rea: “Sono stato insegnante di Toprak e mi ha battuto, ma non mi pento”

Quando Toprak Razgatlioglu è salito per la prima volta su una moto da Superbike nell’autunno del 2017, ha avuto sin da subito un supporto importante. Nei test di Portimao, Rea aveva mostrato al turco le linee da adottare e durante le stagione di debutto del turco si era posto come riferimento in diverse occasioni.

Razgatlioglu ricorda sempre che Rea c’è stato nel suo passaggio dal Campionato Europeo Superstock al Mondiale Superbike: “Nel 2017, ho guidato una superbike per la prima volta. Jonathan mi ha aiutato allora. Non lo dimenticherò. Mi ha aiutato in ogni gara anche nel 2018".

Ma nel 2021, l’allievo Razgatlioglu ha superato il maestro Rea, togliendogli il trono della Superbike e mettendo fine alla striscia record di vittorie del sei volte campione del mondo. Abbiamo chiesto a Jonathan Rea se ritiene che aiutare Razgatlioglu all'inizio possa essersi rivelato un errore.

Jonathan Rea vede l'aiuto come una cosa ovvia

Per Rea era scontato dare una mano al compagno di marca in Kawasaki Razgatlioglu all'inizio della sua carriera. In un’intervista esclusiva con Motorsport.com, il nordirlandese afferma: “Naturalmente ho aiutato Toprak all'inizio con la Kawasaki. Era giovane e inesperto. Inoltre, è un bravo ragazzo. Non ho rimpianti. Sono stato molto fortunato in questo sport. Ho vinto sei titoli mondiali e conto più di 100 vittorie di gara. Non ho paura di niente. Do il meglio di me in ogni gara. A volte questo non è sufficiente. Perché non dovrei aiutare qualcuno?”.

La scorsa stagione, Rea è stato regolarmente battuto da Razgatlioglu e il pilota Yamaha ha concluso il 2021 davanti a tutti, diventando campione del mondo. Ma Rea è stato di gran lunga il miglior pilota Kawasaki. L'insolito numero di cadute per lui durante la scorsa stagione dimostra che Rea stava guidando al limite e a vote anche oltre.

Il fatto che Rea sia stato battuto da Razgatlioglu sulla Yamaha è una cosa che il numero uno assoluto del mondiale Superbike non ritiene un dramma: “Posso accettare di essere battuto a volte quando il pacchetto dell'avversario è migliore. Ma è più difficile quando i piloti con lo stesso materiale sono più forti. Quando si usa lo stesso materiale, sembra diverso. È dura quando ad essere più veloce è il tuo compagno di squadra”.

Quando Toprak Razgatlioglu ha deciso di lasciare Kawasaki per Yamaha

In Kawasaki c'era una possibilità teorica che Razgatlioglu diventasse il compagno di squadra di Rea. Nel 2019 infatti, Razgatlioglu era stato indicato come potenziale successore di Leon Haslam, che all'epoca correva insieme a Rea nel team ufficiale Kawasaki, mentre il turco era in forza al team Puccetti. Dopo la controversa 8 Ore di Suzuka, dove Razgatlioglu ha fatto parte del team Kawasaki vincente ma non ha mai corso, il manager Kenan Sofuoglu ha deciso di portare il suo protetto alla Yamaha.

Rea è convinto che Razgatlioglu non avrebbe firmato con Kawasaki in ogni caso: “Toprak non sarebbe mai diventato mio compagno di squadra perché il suo manager controlla tutto. Il suo manager prende tutte le sue decisioni. Toprak fa quello che dice Kenan e decide. È un po' strano”.

I compagni di squadra forti sono un'ispirazione e non un pericolo per Rea

Rea non ha paura di un compagno di squadra forte: “È sempre meglio avere un compagno di squadra forte. Poi puoi migliorare te stesso perché puoi vedere cosa fa l'altro pilota in modo diverso e come gestisce la moto. In passato ho potuto imparare alcune cose da Tom Sykes, da Alex Lowes e da Leon Haslam. Considero che sia una cosa positiva quando il tuo compagno di squadra è veloce. Quando ho corso con Carlos Checa nel 2009, ho davvero imparato molto da lui. Confrontando direttamente i dati, ho capito come migliorare il mio stile di guida per diventare un pilota migliore”.

“Non ho mai avuto paura dei compagni di squadra forti. Mi è piaciuto e continua a piacermi. Quando un altro pilota è più veloce sulla stessa moto, sai che è più veloce. In questo caso, sai che dipende dal pilota e puoi fare meglio. Ma se un altro pilota è più veloce con una Yamaha o una Ducati, allora si può dare la colpa alle caratteristiche del mezzo. Con la stessa moto, non ci sono scuse. Devi solo migliorare”, afferma Rea.

È importante avere rispetto per ciò che è stato raggiunto

Con Razgatlioglu, Rea mantiene un buon rapporto nonostante i duri duelli in pista: “Bisogna sempre rispettarsi a vicenda. Quando vieni sconfitto, devi essere in grado di confrontarti l'altra persona. Ho avuto un rapporto migliore con Toprak che con la maggior parte dei miei altri rivali. Certo, fa male quando mi batte. Non direi che sono felice per lui, ma bisogna togliersi il cappello in questo caso”.

"Ho vinto molto nella mia carriera. Non c'è niente di peggio di quando nessuno si congratula con te al parco chiuso, a me in passato è successo durante la mia carriera. Devo congratularmi con Toprak, sta facendo un ottimo lavoro. Mi motiva a lavorare di più. Perché se batto lui, significa che ho battuto un top rider assoluto”.