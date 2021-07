Rea nella ghiaia: “È frustrante, ero fiducioso”

Jonathan Rea ha regalato il finale che non ci si aspetta nel round di Donington, quando sembrava che tutto fosse (di nuovo) nelle sue mani, una caduta alla Curva 8 in Gara 2 ha messo fine alla speranza di vedere un duello tra lui e Toprak Razgatlioglu, vincitore della seconda manche del weekend. Proprio il pilota Yamaha ora balza al comando della classifica e vola ad Assen con 3 punti di vantaggio sul campione in carica.

Per la prima volta quest’anno, Rea si presenta ad un appuntamento da inseguitore e il cambio di vertice è avvenuto proprio nella gara di casa, dove poche ore prima era tornato al trionfo dal digiuno che durava da Gara 2 dell’Estoril del mese scorso. Non un weekend da incorniciare per il pilota Kawasaki, che però è contento di non aver riportato conseguenze per la caduta della gara a Donington.

Tuttavia, la perdita di controllo della ZX-10RR è stata un’occasione sprecata che rende il pilota Kawasaki frustrato: “Sto bene, ma mi dispiace perché nella Superpole Race ero stato in grado di vincere nonostante le condizioni fossero un po’ insidiose. Avevo indovinato la scelta della gomma e infatti mi sentivo fiducioso in vista di Gara 2. Purtroppo però ho preso un avvallamento e ho perso l’anteriore. È frustrante, però sono più contento rispetto al sabato, dove avevo fatto davvero fatica”.

La caduta di Rea arriva nel momento in cui Razgatlioglu appare decisamente in forma e pronto a fermare il suo dominio e il pilota Kawasaki ne è pienamente consapevole: “Toprak è un rivale per il titolo, sta facendo un grande lavoro e riesce a sfruttare ogni opportunità al massimo. È stato molto forte, ma il mondiale è ancora lungo e fra un po’ si va ad Assen. Quella è una grande pista e lì noi vogliamo puntare alla vittoria”.

