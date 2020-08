Rea avvisa gli avversari: “Ad Aragon vado per vincere”

Il circuito di Motorland Aragon attende i piloti del Mondiale Superbike, che questo weekend disputeranno il quarto round della stagione. Sulla pista spagnola, le derivate di serie hanno girato già qualche giorno fa in occasione dei test e tornano per la gara che segna la ripartenza dopo la breve pausa estiva. Jonathan Rea arriva ad Alcaniz da leader del mondiale, dopo essersi imposto a Portimao con una grande prova di forza, mentre Alex Lowes cerca il riscatto a seguito dei due appuntamenti precedenti in cui non ha raccolto quanto sperato.

I due piloti Kawasaki hanno ben figurato nei test e hanno archiviato le due giornate con sensazioni positive, che si portano anche nell’avvicinamento al fine settimana di gara. Rea, che si presenta a Motorland con 4 punti di vantaggio sul diretto rivale in classifica Scott Redding, è determinato ad incrementare ulteriormente il gap ed il suo obiettivo è chiaro, vuole vincere le tre gare del weekend. Sarà comunque cruciale il caldo, le temperature elevate infatti potrebbero condizionare le prestazioni, ma il campione del mondo in carica è pronto a qualsiasi cosa.

“Non vedo l’ora di arrivare ad Aragon – afferma Rea – soprattutto perché abbiamo girato molto nelle ultime settimane, a Jerez, a Portimao e proprio nei test di Aragon, perciò mi sento bene sulla moto. Quel test è stato un’opportunità per girare sulla pista di Motorland in condizioni di caldo estivo. Non abbiamo mai avuto occasione di correre qui in questo periodo, perché usiamo questo tracciato per i test invernali. La moto ha lavorato molto bene con il caldo e questo ha confermato il nostro setting di base”.

“Guardando al weekend, le temperature dovrebbero essere più basse rispetto a quelle dei test, forse nel giorno della gara si potrebbero aggirare intorno ai venticinque gradi. Questo potrebbe essere meglio per il corpo ma anche coglierci di sorpresa. Quindi dobbiamo essere sicuri di prepararci bene venerdì, ottenendo un setup che ci permetta di essere veloci e costanti. L’obiettivo sarà quello di vincere le gare”.

Anche Alex Lowes arriva al round di Aragon con molta determinazione, forte dei test positive svolti su questa pista poco tempo fa. Il britannico inoltre prova a riprendersi dopo le precedenti gare opache, in cui ha perso la leadership e si è allontanato dalla vetta della classifica: “Recentemente abbiamo svolto un test a Motorland e adesso non vedo l’ora ancora di più di correre. Nell’ultima gara a Portimao ed un po’ a Jerez, a causa delle grandi differenze di temperature trovate in confronto a quando siamo andati per i test invernali, il venerdì ho quasi dovuto imparare tutto da zero”.

“Quindi per questo round non vedo l’ora di continuare a lavorare come fatto nei test di Aragon. Lì abbiamo avuto un buon feeling con la moto ed il mio obiettivo è di tornare sul podio con la ZX-10RR. Motorland è una pista che mi piace molto e non vedo l’ora di correrci di nuovo”.