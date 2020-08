Rea: “Abbiamo perso più punti di quanto ci aspettavamo”

Nel fine settimana del trionfo Ducati, Jonathan Rea ne esce sconfitto. Il campione del mondo in carica, favorito assoluto prima dell’inizio della stagione, lascia Jerez de la Frontera con la voglia di riscatto dopo un round in cui ha raccolto decisamente meno di quanto si è abituati a vedere. L’alfiere Kawasaki vola in Portogallo, prossima tappa del campionato, da inseguitore, con 24 punti di distacco dal leader Scott Redding e con l’intenzione di invertire i ruoli su una pista a lui favorevole.

Rea si è piegato a Redding sia in Gara 1 sia in Gara 2, salendo sul gradino più alto del podio solamente nella Superpole Race, in cui si è imposto sugli avversari. Il rookie della Ducati però non gli ha mai lasciato margine di risposta ed un problema di grip accusato nella seconda manche del weekend lo ha privato di una buona posizione, facendogli tagliare il traguardo al sesto posto.

“Ad essere onesti ho avuto un grosso problema di grip già dal primo giro, la moto scivolava tantissimo – afferma Rea alla fine di Gara 2 – Facevo fatica in ingresso di curva e frenare era ancora più complicato. Con la gomma dura sabato andavo bene, ma per le gare successive mi aspettavo di andare meglio. Ho dovuto difendere la mia posizione, la gara è stata frustrante. Ma cerchiamo di dimenticare, perché questo weekend mi sono sentito bene con la moto. Sabato e nella Superpole Race sono andato bene, non voglio che questa Gara 2 negativa influenzi le prestazioni complessive del fine settimana”.

In Superpole Race però ha fatto la voce grossa: “Le condizioni della mattina erano più fresche rispetto al pomeriggio, ma nelle due gare avevo più o meno lo stesso setting, giusto qualche lieve modifica. Anche le gomme erano le stesse, quindi è un peccato perché il tempo in gara è stato molto più alto rispetto al giorno prima. In questa gara io ho faticato molto, ma mi sento ancora molto bene. Comunque Jerez non è storicamente molto forte per noi, quindi prendiamo più il positivo che il negativo di questo weekend”.

Prossima tappa, Portimao. La pista portoghese è storicamente favorevole al pilota Kawasaki, che vi si reca con aspettative alte. Al termine del weekend di Jerez, uno dei tracciati a lui più ostili, fa un pronostico su quanto possa andare forte sugli altri circuiti del calendario: “La stagione sarà dura, ma sembra che Scott sia forte in ogni pista. Ma in alcune piste non è mai stato, come Portimao e Magny-Cours, quindi bisognerà vedere. Andiamo a Portimao, che è una pista a me favorevole, ad Aragon dovremo fare delle valutazioni, poi ci saranno Barcellona e Magny-Cours dove andiamo bene. Jerez era il round che mi preoccupava di più, in Gara 2 abbiamo perso più punti di quelli che pensavamo, ma la stagione è lunga”.

Informazioni aggiuntive di Sebastian Fraenzschky