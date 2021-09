Rea a Barcellona per tornare in vetta nel round di casa Kawasaki

Il round di Barcellona rappresenta l’inizio della tripletta di questa stagione Superbike così intensa, con una lotta mondiale serratissima e ricca di colpi di scena. Jonathan Rea arriva pronto all’appuntamento catalano, che di fatto è il round di casa del team Kawasaki. La squadra giapponese ha il quartier generale a pochi chilometri dal Circuit de Catalunya e l’obiettivo per questo weekend è far bene anche sulla pista ‘di casa’.

Al Montmelo Rea arriva da inseguitore, con soli 7 punti di distacco dal leader Toprak Razgatlioglu e il fine settimana catalano potrebbe essere fondamentale per tornare in vetta e proiettarsi verso i due round successivi con un morale diverso. Il campione del mondo in carica si reca a Barcellona forte dei dati e delle informazioni raccolte nei test effettuati proprio su questa pista, dove i riferimenti sono molti.

Rea torna dunque sulla pista in cui vanta un altro record, essendo stato il primo pilota della storia della Superbike a vincere una gara a Barcellona: “È entusiasmante tornare a Barcellona per molti motivi. Ho conquistato la prima vittoria della storia della Superbike al Montmelo lo scorso anno e questo è il round di casa del mio team. Trascorro molto tempo lì e anche durante questo periodo di pandemia avremo molti ospiti e sponsor, quindi sarà ancora più importante essere al 100% e fare il meglio che possiamo. La pista è molto bella e mi diverto molto, specialmente alla Curva 10, che è più aperta rispetto al passato e il tracciato è molto più scorrevole ora. Abbiamo fatto dei test durante l’estate e siamo stati in grado di fare dei passi in avanti con la nostra Ninja ZX-10RR”.

“È un tracciato molto critico per le gomme – prosegue – quindi dovremo concentrarci su quello per essere forti alla fine della gara. Mi sento bene con la nostra moto e sono riuscito a lottare per il podio a Magny-Cours, a Barcellona l’obiettivo sarà lo stesso. Il campionato è molto serrato e abbiamo tre round di fila, quindi sarà importante essere forti, ma anche costanti ed evitare di commettere errori. Quello che succederà nelle prossime tre settimane avrà un impatto importante sul campionato, quindi sono entusiasta di cominciare”.

Anche Alex Lowes è determinato a far bene sulla pista di casa del suo team e cercherà di riscattarsi dalle due cadute di Gara 1 e Gara 2 a Magny-Cours. Il britannico arriva al round di Barcellona con meno riferimenti rispetto al compagno di squadra per via della spalla, che lo ha condizionato nei test.

Tuttavia, l’obiettivo è quello di lottare per le posizioni di vertice: “Ovviamente il round della Catalogna è speciale perché è l’appuntamento di casa per molti membri del team ed è anche il quartier generale della squadra. È un evento davvero speciale per tutti noi. La pista è fantastica ed è un valore aggiunto nel calendario Superbike di quest’anno. Il layout mi piace molto, sfortunatamente nel test invernale che abbiamo fatto ho potuto completare solo pochi giri perché la mia spalla mi ha costretto a non forzare. Ma quei giri che abbiamo fatto sono stati buoni”.

“La nuova Curva 10 è abbastanza difficile dal punto di vista della guida, perché si apre in uscita e bisogna controllare che la moto non spinni troppo. Se farà caldo, sarà fondamentale. È un buon punto di sorpasso, ma permette anche di essere più scorrevoli nell’ultimo settore. Non vedo l’ora di affrontare questo weekend e l’obiettivo è tornare sul podio. Siamo stati veloci a Magny-Cours e vogliamo mantenerci così”.