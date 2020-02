Razgatlioglu: “Tanta ansia prima della gara, ma sono felice”

A Phillip Island, Toprak Razgatlioglu doveva dimostrare di essere cresciuto e di poter essere in grado di lottare finalmente con i grandi del mondiale Superbike. Non ha deluso le aspettative e ha condotto una Gara 1 magistrale, in cui ha anche mostrato un grande adattamento alla Yamaha. La sua prima gara in sella alla R1 del team Pata si è conclusa con un successo che lo porta in vetta alla classifica piloti.

Grandi battaglie ed una vittoria per solamente 41 millesimi su Alex Lowes hanno consacrato Razgatlioglu, che anche nel corpo a corpo è apparso più maturo ed all’altezza dei suoi rivali. Non poteva chiedere un esordio migliore con il suo nuovo team e con una moto completamente differente dalla Kawasaki guidata fino allo scorso anno.

Razgatlioglu ha contenuto gli attacchi dei propri avversari, con sorpassi spettacolari e grandi staccate che lo hanno poi portato sul gradino più alto del podio, risultato che spera di replicare nella domenica australiana: “Sono molto felice, perché per me era la prima gara con Yamaha. Prima della gara sentivo un forte stress, ma appena siamo partiti mi sono solo concentrato sulla gara”.

“Non è stata una gara facile – prosegue Razgatlioglu – negli ultimi due giri ero anche spaventato perché la gomma era rotta. Ricordo che gli ultimi due anni per questo motivo non sono riuscito a salire sul podio, invece oggi ho vinto e sono molto felice. All’ultimo giro ho provato a frenare forte ed avere una buona uscita di curva, ma non è stato possibile. All’ultima curva dell’ultimo giro avevo paura, ma alla fine ho vinto”.