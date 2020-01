Puccetti svela la nuova moto per la stagione 2020

La nuova stagione del mondiale Superbike è ormai alle porte ed i team svelano le moto che scenderanno in pista in questo 2020 ricco di novità. Tra questi c’è il team Puccetti, che ha presentato la Kawasaki in occasione del Motorbike Expo di Verona. La ZX-10RR verrà affidata quest’anno a Xavi Fores, che torna nel mondiale dopo un anno di stop.

Per la prima volta dal 2017, i colori della moto del team Puccetti torneranno ad essere il verde ed il nero e scomparirà il rosso della bandiera turca, tratto distintivo di Toprak Razgatlioglu. Il pilota spagnolo rientra nel campionato Superbike e raccoglie l’eredità del giovane turco, che lo scorso anno ha regalato il successo alla squadra e si è dimostrato competitivo per tutta la stagione.

Non sarà semplice continuare su questo cammino, ma sia Fores sia il team sono pronti a lavorare e potremo vederli in azione nei test di Jerez dal 26 al 27 gennaio. Il veterano, che fino al 2018 ha guidato la Ducati, ha provato per la prima volta la Kawasaki sulla pista andalusa nei test di novembre e continuerà il percorso di adattamento alla ZX-10RR anche nelle prossime sessioni che precedono l’inizio della stagione.

Fores afferma: “Il 2020 importante per me e per la mia squadra, in questa stagione dovremo proseguire l’ottimo lavoro fatto lo scorso anno. Durante i test di Jerez sono riuscito a capire come la ZX-10RR si adatti al mio stile di guida. C’è ancora molto da fare ancora, ma abbiamo una buona base di partenza e continueremo su questa strada anche nei test di Portimao. L’obiettivo è quello di lottare per il podio ad ogni gara, non sarà semplice, ma sono sicuro che se il team ed io lavoriamo molto, possiamo ottenere grandi risultati”.

Scorrimento Lista Livrea Puccetti Racing 2020 1 / 3 Foto di: Puccetti Racing Livrea Puccetti Racing 2020 2 / 3 Foto di: Puccetti Racing Livrea Puccetti Racing 2020 3 / 3 Foto di: Puccetti Racing

Related video