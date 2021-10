Podcast WSBK: Rea crolla e Toprak mette le mani sul Mondiale

Alzi la mano chi avrebbe scommesso su un risultato simile nel sabato di Portimao. Toprak Razgatlioglu domina Gara-1 sul circuito dell'Algarve, pista di casa eletta quasi a residenza fisica da parte del Campione del Mondo in carica, Jonathan Rea, che cade e vede il rivale allungare a +45 in classifica mondiale.

La gara non è assolutamente stata avara di emozioni, con Rea, Redding e Toprak a darsi apertamente battaglia, ma alla fine è stato il turco della Yamaha ad avere la meglio e ad infliggere un duro colpo al morale di Rea che, dolorante, è stato accompagnato al centro medico dove gli sono state diagnosticate qualche escoriazione e qualche contusione.

Ducati sugli scudi grazie anche a Loris Baz, che porta sul podio pa Panigale V4R del team Go Eleven e porta lustro alla moto di Chaz Davies, che sta sostituendo in questo round. Buon quarto posto per Rinaldi, mentre comportamento da mettere all'indice da parte di van der Mark nei confronti del nostro Andra Locatelli.

