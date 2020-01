Pedercini rassicura: correrà regolarmente in SBK nel 2020

L’inverno del team Pedercini è stato tutt’altro che tranquillo, grossi problemi di sponsor avevano portato ad indecisioni sulla partecipazione al Mondiale Superbike per la stagione 2020. In un primo momento, la squadra italiana aveva deciso di schierare ben due piloti sulla griglia di partenza, con Jordi Torres confermato dopo il 2019 ed il ritorno di Lorenzo Savadori.

Nella entry list pubblicata ieri dalla Superbike, il team Pedercini figurava come unica squadra che doveva ancora confermare il proprio pilota. Solo uno, dunque, ad esclusione del secondo che non avrebbe preso parte al mondiale. Sarebbe stato dunque Savadori ad essere sacrificato ed il rientro nel campionato deve dunque attendere.

Ma oggi, in occasione del primo test ufficiale del 2020, il team Pedercini ha diramato un comunicato in cui annuncia la propria partecipazione al mondiale nonostante le enormi difficoltà incontrate durante la pausa invernale. Non sono ancora noti i nomi dei piloti che scenderanno in pista, ma la squadra è pronta a partecipare, da quest’anno sarà sotto il nome TPR Team Pedercini Racing.

Pedercini dichiara: “Il Team Pedercini Racing da oltre vent’anni presente nella maggiore delle classi derivate, nonostante la situazione venutasi a creare per l’abbandono del main-sponsor della scorsa stagione, a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato, annuncia che sarà regolarmente al via nella classe Superbike a Phillips Island. La stagione scatterà per noi dall’Australia il 28 febbraio, ma prima potremo fare due giorni di test sul circuito di Phillip Island, il 24 e 25 febbraio per recuperare il tempo perduto”.

“Stiamo valutando con uno staff di esperti professionisti da me incaricato, tutti i dettagli organizzativi e dagli incontri fatti, posso affermare di essere fiducioso per il 2020, sia in termini di organizzazione, che di competitività del team, che tornerà a vestire la livrea nero verde tipica dei team Kawasaki. Ringrazio tutti coloro che sono stati e sono vicino al Team in questo momento, e l’Organizzatore che ha compreso il momento che ci siamo messi alle spalle, nostro malgrado, pronti a ripartire più forti di prima.Non appena definiti gli ultimi dettagli annunceremo la formazione e i nuovi sponsor che accompagneranno nel prossimo campionato il Team Pedercini Racing che nel 2020 debutterà con l’acronimo TPR Team Pedercini Racing”.

