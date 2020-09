Melandri dice addio a Barni e lascia ancora la Superbike

L’avventura di Marco Melandri ed il team Barni è arrivata al capolinea: il ravennate, rientrato nel mondiale Superbike in questa stagione dopo aver annunciato il ritiro alla fine del 2019, si ferma un’altra volta. L’esperienza in Ducati con la squadra bergamasca non stava procedendo come sperato e le strade delle due parti si separano con effetto immediato. Già da Barcellona infatti, Barni dovrà schierare un nuovo pilota ed il candidato principale è Samuele Cavalieri.

Nel primo round della ripartenza della stagione a Jerez de la Frontera, Melandri aveva iniziato il suo 2020 con risultati soddisfacenti, che lasciavano immaginare un buon percorso. Eppure le gare successive non hanno portato ottimismo nel box #33, dove c’era dell’insoddisfazione per la fatica nell’adattarsi alla moto e progredire per essere competitivo.

Al termine del secondo round di Aragon, Melandri e Barni si sono detti addio. Si interrompe così la stagione di rientro del pilota italiano, che proprio al termine del 2019 aveva appeso il casco al chiodo dopo una stagione fallimentare con il team Yamaha GRT. Il team Barni è così costretto a trovare un sostituto, ma tutto lascia pensare che a prendere il posto di Melandri sarà Samuele Cavalieri, attualmente impegnato nel CIV.

Non c’è pace dunque per la squadra di Bergamo, costretta a trascorrere un inverno burrascoso a causa dei problemi di salute di Leon Camier. L’inglese, che avrebbe dovuto disputare la sua prima stagione con la Ducati del team Barni, è stato costretto a dare forfait per gli ormai annosi problemi alla spalla che non gli lasciano tregua. Nei test invernali, il team di Marco Barnabò è sceso in pista con Sandro Cortese prima e con Randy Krummenacher poi, salvo trovare in Marco Melandri il sostituto definitivo per la stagione in corso.

Sostituto che lascia quando restano tre round alla fine di una stagione che sicuramente non verrà ricordata per la costanza: la mancanza di un pilota che lavori nel box in maniera continuativa ha complicato lo sviluppo ed i progressi che lo stesso team si aspettava e che spera di trovare con l’arrivo di Cavalieri.