Loris Baz rinnova con Ten Kate per la SBK 2020

Loris Baz continuerà a difendere i colori del Team Ten Kate anche nella prossima stagione del Mondiale Superbike. La notizia ormai era data quasi per scontata, ma nella giornata di ieri è arrivata anche la conferma ufficiale.

Nonostante abbia saltato i primi cinque appuntamenti stagionali, mentre la squadra olandese stava definendo i propri programmi, il pilota francese ha chiuso il campionato al decimo posto in sella ad una Yamaha.

In diverse occasioni ha anche sfiorato il podio, chiudendo quarto a Misano, Donington Park e nella gara di casa di Magny-Cours. Ora che lui e la squadra conoscono bene la R1, dunque, si presenterà al via della stagione 2020 con rinnovate ambizioni.

Leggi anche: Ten Kate torna in Supersport dal 2020 schierando Odendaal

"Non vedo l’ora di tornare in pista dato che nel 2019 abbiamo fatto grandi cose ma è stato anche un anno difficile. Ho dovuto imparare la moto Round dopo Round senza la possibilità di testarla prima, se non per soli due giorni a stagione in corso: abbiamo ancora molte cose da provare" ha detto Baz, che in carriera ha ottenuto anche due vittorie in SBK, quando difendeva i colori della SBK.

"Sono sicuro che riusciremo a migliorare la moto in modo da lottare per le prime posizioni in ogni fine settimana. Il team è molto determinato e quindi per me quella 2020 con Ten Kate Yamaha sarà sicuramente una stagione molto emozionante" ha concluso.