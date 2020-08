L'Italia perde la Superbike: cancellata anche Misano

Il Mondiale Superbike non farà tappa in Italia nel 2020. Dopo la cancellazione del round di Imola, questa mattina è stata annunciata anche quella della tappa di Misano, che in teoria avrebbe dovuto essere l'appuntamento conclusivo.

Il comunicato diffuso dalla FIM spiega che, nonostante gli sforzi di tutte le parti in causa, non è stato possibile portare avanti la macchina organizzativa. E in questo caso, forse bisogna ricordare che il tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli ospiterà ben due appuntamenti della MotoGP nel mese di settembre.

Se non altro, c'è una nota positiva per l'appuntamento romagnolo. In teoria questo era l'ultimo anno del contratto con il Mondiale Superbike, ma è stato raggiunto un accordo per un rinnovo triennale con un tracciato che in 30 anni di storia del campionato è mancato all'appello in due sole occasioni.

Per il round di Misano comunque è già stato trovato un rimpiazzo nel calendario: nel weekend del 16-18 ottobre, le derivate di serie faranno ritorno ad Estoril, quindi per la prima volta nella storia ci saranno due appuntamenti in Portogallo.

Per il tracciato alle porte di Lisbona però si tratta di un ritorno, perché ci sono già due precedenti, seppur molto lontani. Il primo datato 1988, proprio nella stagione inaugurale, e il secondo nel 1993.

Al momento non è stata ancora presa una decisione riguardo alla presenza o meno di pubblico, che sarà valutata più avanti, a seconda dei protocolli anti-COVID che saranno vigenti in quel momento.

Il prossimo appuntamento in calendario è il "back to back" di Motorland Aragon, dove la SBK correrà sia nel weekend del 28-30 agosto, che in quello del 4-6 settembre. Poi sarà la volta del gran debutto di Barcellona, il 18-20 settembre. Prima di Estoril poi ci sarà anche la trasferta francese, a Magny-Cours, nel primo weekend di ottobre.