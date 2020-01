La SBK vola a Portimao per proseguire i test del 2020

È tempo di test senza sosta: archiviati i test di Jerez de la Frontera, la Superbike vola in Portogallo per altri due giorni di test. Sulla pista di Portimao gireranno squadre e piloti per l’ultima volta prima di prepararsi a volare in Australia, dove fra poco più di un mese inizierà la stagione 2020.

Alla luce di quanto visto nei test di Jerez de la Frontera, saranno da tenere d’occhio le Yamaha. Sia il team ufficiale sia quello indipendente si sono mostrati competitivi ed all’altezza dei diretti avversari. Toprak Razgatlioglu in particolare ha dato prova di un adattamento rapido ed efficace alla YZF-R1. Il turco infatti ha dominato gran parte della seconda giornata ed è rimasto solo alle spalle di Jonathan Rea. Sorprendono anche i due portacolori del team GRT, entrambi esordienti nella classe massima delle derivate di serie. Si conferma invece in ottima forma Loris Baz, che continua a progredire in sella alla Yamaha del team Ten Kate.

Non andrà sottovalutata Ducati, che nelle mani di Scott Redding sembra andare nella giusta direzione. Il britannico, debuttante in Superbike, si è portato fra i primi già alle prime uscite e ha tutta l’intenzione di proseguire nel percorso di crescita. Più in ombra Chaz Davies, che però è determinato a lavorare sulla Panigale V4 R in vista di una stagione che può vederlo fra i grandi protagonisti. Per quel che riguarda Ducati, a Portimao vedremo nuovamente Sandro Cortese. Il tedesco ha sostituito l’infortunato Leon Camier nei test a Jerez e scenderà in pista anche domenica e lunedì. Il neo pilota del team Barni però sarà presente e proverà a completare qualche giro per capire l’avanzamento del recupero.

Nonostante i pochi giri messi a segno sulla pista andalusa, Kawasaki si è dimostrata ancora una volta la moto da battere. Jonathan Rea non ha mai girato con la pioggia caduta durante la prima giornata e nel secondo giorno ha firmato il miglior crono. Il Campione del mondo in carica ha ristabilito le gerarchie con una moto che conosce alla perfezione, mentre il suo nuovo compagno di squadra Alex Lowes ha approfittato dei due giorni di test per conoscere la ZX-10RR e continuerà a macinare chilometri anche a Portimao.

Grande attesa per Honda: il team si è presentato a Jerez per la prima volta in veste ufficiale e ha mostrato immediatamente un ottimo potenziale. Con il supporto di HRC, Alvaro Bautista e Leon Haslam hanno lavorato sulla CBR1000RR-R cercando un setup di base. Questo lavoro proseguirà anche a Portimao, dove scenderanno in pista per continuare a progredire in vista della stagione che sta per iniziare.