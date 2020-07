Krummenacher: "Non voglio lasciare MV perché ho già altri accordi"

Randy Krummenacher, dopo la comunicazione ufficiale divulgata lo scorso 10 Luglio, con la quale dichiarava la sua decisione di chiudere il contratto che lo vedeva legato ad MVRC s.r.l. per partecipare al Mondiale Supersport 600, ha deciso di chiarire ulteriormente la sua decisione di chiedere lo scioglimento del contratto con effetto immediato da MV Squadra Corse.

Il pilota svizzero ha sottolineato come la sua scelta non sia legata al fatto di avere già un accordo con un altro team.

“Ho preso la decisione di non continuare a gareggiare nel Mondiale Supersport 600 con MV Agusta Reparto Corse, gestito dalla società MVRC s.r.l, consapevole delle conseguenze che ne sarebbero derivate", ha dichiarato Krummenacher. "Quando parlo di conseguenze intendo dire che, già da prima di comunicare al Sig. Andrea Quadranti, direttore di MVRC s.r.l., la mia decisione di non proseguire nella strada intrapresa insieme, sapevo che molto probabilmente avrei dovuto rinunciare a diverse gare se non addirittura all’intera stagione agonistica".

"Ho un contratto con MVRC s.r.l., che mi lega a loro fino alla fine della stagione sportiva 2020 e quindi, se non troveremo soluzioni adeguate, dovrò aspettare tale termine per poter prendere altre strade professionali. Con questo intendo chiarire che, né adesso né tantomeno prima di comunicare ad MVRC s.r.l. la mia decisione, ho mai intrapreso contatti volti a stabilire o organizzare gare, per la stagione in corso, in sella a moto di altri team, in nessuna categoria esistente".

"Voglio inoltre chiarire, se non lo fosse stato abbastanza in precedenza, che ho un’ottima opinione di MV Agusta per la moto che è e per l’enorme potenziale che possiede. Pertanto, quando parlo di MV Reparto Corse e delle carenze già menzionate in precedenza, mi rivolgo solo ed esclusivamente ad MVRC s.r.l, società che gestisce MV Reparto Corse nel Mondiale Supersport 600".

"Come già detto, sarà premura del mio ufficio stampa, comunicare ulteriori aggiornamenti e sviluppi della vicenda".