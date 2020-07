Krummenacher chiede la risoluzione contrattuale a MV Agusta

Randy Krummenacher e MV Agusta sono a un passo dall'addio. Il pilota svizzero ha infatti reso noto questa mattina di avere intenzione di rescindere il contratto con il team italiano.

La causa di questa volontà sarebbero gravi inadempimenti posti in essere dalla società, tali da compromettere le prestazioni in pista del pilota, ma anche la professionalità e la reputazione. Senza contare l'incolumità professionale.

Krummenacher ha reso noto la sua volontà anche al team italiano, spiegando tutte le motivazioni che lo hanno portato a fare tale richiesta. Senza contare che lo stesso pilota ha informato gli organi competenti preposti al controllo di eventuali irregolarità tecniche.

Il detentore del Titolo di Campione del Mondo Supersport 600, è arrivato a tale sofferta decisione, dopo avere valutato attentamente, da un lato i rischi della anticipata interruzione del rapporto contrattuale e, dall’altro, i valori che hanno sempre contraddistinto la propria vita professionale e personale.

"Non è una situazione piacevole, anzi, mi trovo ad affrontare tutto ciò che mai avrei voluto", ha dichiarato Krummenacher. "L'obiettivo era competere nuovamente per il Titolo Mondiale ma purtroppo, non ci sono le fondamenta per andare avanti con questo progetto con MV Agusta Reparto Corse. Ho dovuto prendere tale decisione per preservare la mia integrità, morale e professionale, oltre che la mia incolumità".

"Nella mia carriera ho sempre perseguito la strada della correttezza, dando tutto me stesso per affrontare qualsiasi situazione, anche quelle più difficili. Questa volta però la decisione è stata necessaria. Non posso adesso parlare in dettaglio delle motivazioni ma a breve verranno comunicati ulteriori chiarimenti".