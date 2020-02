Il Mondiale WSBK (Superbike) si apre con una grande novità: tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Motorsport.com dall’inizio della nuova stagione. Quella alle porte sarà sicuramente una stagione esaltante con il campione in carica Jonathan Rea che proverà a centrare il sesto titolo iridato in sella alla sua Kawasaki.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team Photo de: Kawasaki Racing Team

A provare a mettere i bastoni tra le ruote a Rea ci sarà il suo compagno Alex Lowes, recentemente unitosi alla Kawasaki e Alvaro Bautista in sella alla Honda per la prima volta. Alte le ambizioni anche in casa Ducati. Lo svizzero Dominique Aegerter fungerà da collaudatore per la Honda in Superbike.

La stagione inizierà il prossimo fine settimana a Philip Island.

Calendario 2020 WorldSBK