Honda continua con Haslam in SBK: c'è il rinnovo per il 2021

Dopo la Ducati ieri, oggi è stata la volta della Honda di completare la propria formazione in Superbike. Se la Casa di Borgo Panigale ha deciso di ringiovanire la sua line-up, promuovendo Michael Ruben Rinaldi al posto di Chaz Davies, quella giapponese ha puntato sull'usato garantito, confermando Leon Haslam.

Il veterano britannico ha rinnovato con la HRC, quindi porterà avanti lo sviluppo della CBR1000RR-R SP Fireblade insieme ad Alvaro Bautista, nonostante fin qui il suo 2020 non sia stato particolarmente ricco di soddisfazioni: il suo miglior risultato è stato un quarto posto ottenuto nel secondo appuntamento di Motorland Aragon.

Al momento occupa il decimo posto nella classifica iridata, seppur staccato di appena 8 lunghezze da Bautista. Dunque, entrambi stanno ancora cercando di tirare fuori tutto il potenziale della nuova creatura della Casa dell'Ala dorata. Ora però anche il 37enne avrà a disposizione un altro anno per provarci.

"Dire che sono molto contento di proseguire il mio rapporto con il Team HRC sarebbe riduttivo. Quest’anno è stato difficile, le sessioni di test sono state limitate a causa del COVID-19 ma fin dall’inizio sapevo che questo progetto ha un grande potenziale e quindi poter sviluppare la Fireblade e lavorare con il team per una seconda stagione è molto importante per me" ha detto Haslam.

"Sono molto fiducioso, penso che potremo lottare per le prime posizioni del podio nel WorldSBK e questo è il mio obiettivo finale; poterlo fare con Honda e il Team HRC è fantastico. Sono entusiasta e non vedo l’ora che inizi il 2021" ha aggiunto.

Il presidente della HRC, Yoshige Nomura, non ha nascosto la sua soddisfazione per questo rinnovo: "Siamo lieti di comunicare che Leon Haslam farà ancora parte del nostro Team HRC per un altro anno. Leon è un pilota molto esperto e motivato che ha sposato totalmente il nostro progetto nel WorldSBK da quando a fine 2019 ha iniziato a far parte di Honda".

"Sta lavorando molto con gli ingegneri di HRC per esprimere tutto il potenziale del modello di produzione della CBR1000RR-R SP Fireblade nonostante le limitazioni e complicazioni causate dalla pandemia da COVID-19 in corso".